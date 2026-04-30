BEKASI: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mula menyusun semula kawasan lintasan kereta api, dengan tumpuan pada laluan tidak rasmi yang dianggap berisiko tinggi, susulan nahas maut di Bekasi Timur yang mengorbankan 16 orang.

Wali Kota Bekasi, Encik Tri Adhianto Tjahyono, berkata langkah itu sebahagian daripada usaha berterusan pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan dan melindungi penduduk yang menggunakan laluan berhampiran rel setiap hari.

