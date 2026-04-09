Pembelian 21,000 motosikal oleh agensi makanan percuma Indonesia cetus kritikan
Apr 9, 2026 | 1:36 PM
Motosikal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kelihatan tersusun rapi di sebuah kawasan menyerupai gudang dalam rakaman yang tular pada 7 April 2026. Kenderaan berwarna biru muda itu masih baharu dengan balutan plastik pada badan dan tempat duduk, serta memaparkan logo Badan Gizi Nasional (BGN) - Foto Instagram PekalonganInfo
JAKARTA: Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi kritikan yang semakin meningkat terhadap pembelian lebih 21,000 motosikal elektrik untuk ketua dapur dalam program makanan percuma.
Ini sekali gus meningkatkan kebimbangan tentang pembaziran perbelanjaan dalam program tersebut.
