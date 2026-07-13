Sebuah papan iklan memaparkan potret bekas Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, di Doha pada 12 Julai 2026, selepas pengumuman kemangkatan baginda. Sheikh Hamad dikenang sebagai antara arkitek utama pembangunan Qatar moden yang memimpin negara itu ketika era pertumbuhan ekonomi pesat. Baginda mengambil alih pemerintahan pada Jun 1995 menerusi rampasan kuasa tanpa pertumpahan darah terhadap ayahandanya yang berada di luar negara. Pada Jun 2013, Sheikh Hamad mencipta sejarah apabila menyerahkan takhta secara sukarela kepada puteranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sekali gus menjadi antara pemimpin Arab moden pertama berbuat demikian. – Foto AFP - Foto AFP

Sebuah papan iklan memaparkan potret bekas Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, di Doha pada 12 Julai 2026, selepas pengumuman kemangkatan baginda. Sheikh Hamad dikenang sebagai antara arkitek utama pembangunan Qatar moden yang memimpin negara itu ketika era pertumbuhan ekonomi pesat. Baginda mengambil alih pemerintahan pada Jun 1995 menerusi rampasan kuasa tanpa pertumpahan darah terhadap ayahandanya yang berada di luar negara. Pada Jun 2013, Sheikh Hamad mencipta sejarah apabila menyerahkan takhta secara sukarela kepada puteranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sekali gus menjadi antara pemimpin Arab moden pertama berbuat demikian. – Foto AFP - Foto AFP

DOHA: Qatar memasuki tempoh berkabung rasmi selama empat hari bermula 13 Julai susulan kemangkatan bekas Amirnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, yang dikenang sebagai tokoh di sebalik kebangkitan negara itu menjadi antara kuasa ekonomi dan diplomatik paling berpengaruh di dunia.

Allahyarham yang memainkan peranan besar dalam transformasi negara itu menjadi antara negara paling makmur selamat disemadikan di Doha selepas meninggal dunia pada usia 74 tahun disifatkan sebagai kehilangan besar kepada negara.

Pemergian Sheikh Hamad diumumkan Istana Diraja Qatar (Amiri Diwan) pada 12 Julai manakala upacara pengebumiannya berlangsung secara sederhana mengikut tradisi Islam selepas solat Maghrib di Masjid Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab di ibu negara Qatar itu.

“Dengan penuh dukacita, kami mengumumkan pemergian Yang Amat Mulia Bapa Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah swt mencucuri rahmat ke atas roh baginda,” menurut kenyataan rasmi istana.

Para jemaah yang hadir mengenakan pakaian tradisional Qatar dan menunaikan solat jenazah sebelum jasad Sheikh Hamad dibawa keluar oleh ahli keluarga terdekat termasuk anakandanya yang juga Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Jenazah beliau kemudian disemadikan di Tanah Perkuburan Lusail yang terletak di utara Doha.

Menurut laporan Al Jazeera, upacara itu berlangsung dalam suasana penuh sederhana, mencerminkan keperibadian Sheikh Hamad yang dikenali tidak mementingkan kemewahan walaupun memimpin sebuah negara yang kaya raya.

Sebagai tanda penghormatan terakhir, semua jabatan kerajaan dan badan awam ditutup sepanjang tempoh berkabung, manakala bendera dikibarkan separuh tiang di seluruh negara.

Pemergian Sheikh Hamad turut mengundang ucapan takziah daripada pemimpin dunia dan pertubuhan antarabangsa yang mengiktiraf sumbangan besar baginda dalam membentuk Qatar moden serta memperkukuh kedudukan negara itu di pentas global.

Presiden Emiriah Arab Bersatu (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, menyampaikan ucapan takziah kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan seluruh keluarga diraja.

“Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham, menempatkannya di syurga serta mengurniakan ketabahan kepada keluarga baginda dalam menghadapi saat yang sukar ini,” katanya.

Presiden Palestin, Encik Mahmoud Abbas, pula menyifatkan Allahyarham sebagai pengasas Qatar moden dan seorang pemimpin Arab yang berjaya meningkatkan pengaruh negaranya di peringkat serantau dan antarabangsa.

“Allahyarham mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memajukan rakyat serta negaranya, di samping memperkukuh kedudukan Qatar di pentas dunia,” katanya.

Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC), Encik Hissein Brahim Taha, turut merakamkan ucapan takziah kepada kerajaan dan rakyat Qatar.

Beliau memuji peranan bersejarah Sheikh Hamad dalam pembangunan moden Qatar serta sumbangannya memperkukuh perpaduan dunia Islam.

“Dunia Arab dan Islam kehilangan seorang pemimpin yang bijaksana, yang mengabdikan hidupnya untuk berkhidmat kepada negara serta memperjuangkan kepentingan umat Islam,” katanya.

Sheikh Hamad dianggap sebagai arkitek kebangkitan Qatar selepas mengambil alih pemerintahan pada 1995.

Ketika itu, negara kecil di Teluk itu kaya dengan sumber gas asli tetapi masih kurang berpengaruh dalam politik serantau.

Sepanjang 18 tahun pemerintahannya, beliau memacu pembangunan pesat industri gas asli cecair, menubuhkan rangkaian berita Al Jazeera, mewujudkan dana kekayaan negara bernilai ratusan bilion dolar serta memperkukuh dasar luar Qatar sehingga negara itu muncul sebagai pemain penting dalam diplomasi antarabangsa.

Pada 2013, Sheikh Hamad mencipta sejarah apabila menyerahkan takhta secara sukarela kepada puteranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sekali gus membuka laluan kepada peralihan kuasa yang lancar.

Di bawah pemerintahan Sheikh Tamim, Qatar terus memperkukuh peranannya sebagai orang tengah dalam pelbagai konflik serantau, termasuk usaha damai melibatkan Amerika Syarikat, Iran, Hamas dan Taliban.

Walaupun pihak istana tidak mendedahkan punca kemangkatan Sheikh Hamad, pemergian baginda menandakan berakhirnya era seorang pemimpin yang mengubah Qatar daripada sebuah negara kecil di Teluk kepada sebuah kuasa ekonomi, media dan diplomasi yang disegani dunia.

Sepanjang pemerintahannya dari 1995 hingga 2013, ekonomi Qatar berkembang pesat dengan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat lebih 24 kali ganda, didorong pembangunan agresif industri gas asli negara itu.

Hasil strateginya, Qatar muncul sebagai pengeksport terbesar gas asli cecair (LNG) dunia menjelang 2006, sekali gus mengukuhkan kedudukan negara tersebut dalam pasaran tenaga global.

Pengaruh Qatar di pentas antarabangsa turut berkembang di bawah kepimpinannya, termasuk memainkan peranan sebagai pengantara dalam pelbagai konflik serantau dan global.

Selain itu, pemerintahannya menyaksikan penggubalan perlembagaan tetap pertama Qatar pada 2004 serta pengenalan pilihan raya perbandaran yang membolehkan wanita mengundi dan bertanding sebagai calon.

Penganalisis melihat Sheikh Hamad meninggalkan legasi besar dalam pembangunan ekonomi, pembaharuan institusi serta peningkatan profil antarabangsa Qatar, sekali gus meletakkan negara kecil itu sebagai antara kuasa berpengaruh di peringkat global.