Pemimpin AS, Iran di Pakistan mula rundingan damai
Apr 11, 2026 | 8:55 PM
Pemimpin kanan Amerika Syarikat dan Iran berada di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada 11 April untuk mengadakan rundingan damai. - Foto AFP
ISLAMABAD: Rundingan antara delegasi Amerika Syarikat dengan Iran telah bermula di Islamabad pada 11 April, dengan perantara Pakistan turut hadir dalam bilik yang sama, menurut laman berita Al Jazeera.
Barisan pemimpin kanan Amerika Syarikat dan Iran sebelum itu telah bertemu dengan perantara Pakistan di Islamabad secara berasingan.
Pakistan galas misi sukar satukan AS-Iran, rundingan damai di IslamabadApr 10, 2026 | 2:55 PM
Pemimpin AS, Iran tiba di Pakistan bagi rundingan damaiApr 11, 2026 | 4:10 PM