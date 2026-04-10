Topic followed successfullyGo to BHku
Pemimpin tertinggi Iran tolak perang, isyarat fasa baharu Selat Hormuz
Apr 10, 2026 | 12:49 PM
Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Encik Mojtaba Khamenei, memberitahu rakyat Iran bahawa mereka tidak boleh “membayangkan bahawa turun ke jalanan tidak lagi diperlukan”, meskipun gencatan senjata telah diumumkan. - Foto AFP
TEHERAN: Pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, berkata dalam mesej bertulisnya bahawa negaranya tidak mahu berperang dengan Amerika Syarikat dan Israel, tetapi akan melindungi haknya sebagai sebuah negara, lapor televisyen pemerintah pada 9 April.
“Kami tidak mahu berperang dan kami tidak mahukannya,” katanya dalam mesej yang dibacakan di stesen penyiar pemerintah, beberapa minggu selepas bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh pada 28 Februari, hari pertama perang meletus.
Laporan berkaitan
