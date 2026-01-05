Orang ramai menyertai satu demonstrasi membantah tindakan ketenteraan Amerika Syarikat di Venezuela di luar Pusat Tahanan Metropolitan, tempat Presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolas Maduro, ditahan, di daerah Brooklyn, Bandar Raya New York, pada 4 Januari 2026. - Foto AFP

NEW YORK: Kesahihan tindakan ketenteraan Amerika Syarikat menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dijangka menjadi tumpuan utama perbincangan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 5 Januari, namun Washington dijangka tidak berdepan kritikan keras daripada sekutu rapatnya walaupun operasi itu mencetuskan kebimbangan serius dari sudut undang-undang antarabangsa.

Majlis Keselamatan PBB yang dianggotai 15 negara dijadual bermesyuarat pada 5 Januari susulan operasi oleh Pasukan Khas Amerika Syarikat pada 3 Januari lalu yang membawa kepada penahanan Encik Maduro. Operasi itu dilaporkan menyebabkan gangguan bekalan elektrik di beberapa kawasan di Caracas dan menyasarkan beberapa kemudahan ketenteraan, dengan pihak berkuasa Venezuela menyatakan terdapat korban jiwa.

Encik Maduro kini ditahan di New York dan dijangka hadir ke mahkamah pada 5 Januari untuk berdepan pertuduhan berkaitan dadah. Russia, China serta beberapa sekutu Venezuela mengecam tindakan Amerika Syarikat, menuduh Washington melanggar undang-undang antarabangsa. Namun, reaksi daripada sekutu Barat Amerika dilihat lebih berhati-hati dan tidak lantang.

“Berdasarkan reaksi pemimpin Eropah setakat ini, saya menjangkakan sekutu Amerika Syarikat akan mengambil pendirian berkecuali secara halus dalam Majlis Keselamatan,” kata Encik Richard Gowan, Pengarah Isu Global dan Institusi di Kumpulan Krisis Antarabangsa.

Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres, melalui jurucakapnya pada 3 Januari menyatakan bahawa operasi ketenteraan Amerika Syarikat itu mewujudkan “contoh berbahaya” dalam hubungan antarabangsa.

Ramai pakar undang-undang turut berpandangan bahawa tindakan Amerika Syarikat adalah tidak sah, walaupun Washington mempunyai keupayaan untuk menyekat sebarang tindakan terhadapnya di Majlis Keselamatan. Selepas operasi tersebut, kebanyakan negara Eropah hanya menyeru agar undang-undang antarabangsa dihormati tanpa menyebut secara langsung Amerika Syarikat.

Namun, Menteri Luar Perancis, Jean-Noel Barrot, tampil lebih tegas dengan menyatakan bahawa tindakan Washington telah melanggar “prinsip larangan penggunaan kekerasan yang menjadi asas undang-undang antarabangsa”.

Piagam PBB dengan jelas menyatakan bahawa semua negara anggota “hendaklah menahan diri daripada ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kebebasan politik mana-mana negara”. PBB kini mempunyai 193 negara anggota.

Duta Amerika Syarikat ke PBB, Encik Mike Waltz, mempertahankan operasi tersebut dengan merujuk kepada Artikel 51 Piagam PBB, yang memperuntukkan hak mempertahankan diri secara individu atau kolektif jika berlaku serangan bersenjata terhadap sesebuah negara anggota.

“Dalam kes ini, kita berdepan seorang raja dadah, pemimpin tidak sah yang telah didakwa di Amerika Syarikat, yang bersekongkol dengan China, Russia, Iran dan kumpulan pengganas seperti Hezbollah, menyalurkan dadah, penjenayah dan senjata ke Amerika Syarikat, serta mengancam jiran-jirannya,” katanya dalam temu bual bersama Fox News.

Namun, pakar undang-undang antarabangsa menolak hujah tersebut. Mereka menegaskan bahawa operasi itu tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB, tidak dilakukan dengan persetujuan Venezuela, dan tidak memenuhi kriteria mempertahankan diri daripada serangan bersenjata.

“Tindakan itu melanggar undang-undang antarabangsa,” kata Profesor Tom Dannenbaum dari Sekolah Undang-undang Stanford. “Bantahan undang-undang yang serius terhadap rejim Maduro tidak menghapuskan keperluan kepada asas undang-undang yang sah untuk menggunakan kekuatan ketenteraan di Venezuela,” katanya lagi.

Walaupun terdapat kecaman, Amerika Syarikat hampir mustahil dipertanggungjawabkan oleh Majlis Keselamatan PBB. Sebagai salah satu daripada lima anggota tetap bersama Russia, China, Britain dan Perancis, Washington mempunyai kuasa veto untuk menghalang sebarang ketetapan yang bertujuan mengambil tindakan terhadapnya.

Encik Maduro sebelum ini didakwa oleh Amerika Syarikat pada 2020 atas beberapa pertuduhan, termasuk konspirasi narko-keganasan, yang sentiasa dinafikannya. Profesor Milena Sterio dari Cleveland State University College of Law menegaskan bahawa walaupun terdapat dakwaan penyeludupan dadah, ia tidak memenuhi definisi serangan bersenjata.

“Walaupun Maduro bertanggungjawab menyeludup dadah ke Amerika Syarikat, perbuatan itu tidak boleh dianggap sebagai serangan bersenjata dan tidak memberi kebenaran kepada Amerika untuk menggunakan kekerasan atas alasan mempertahankan diri,” katanya. Beliau turut menegaskan bahawa Amerika Syarikat “tidak boleh menggunakan bidang kuasa luar wilayah untuk menangkap individu di mana-mana sahaja sesuka hati”.