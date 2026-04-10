RIYADH: Arab Saudi menyatakan bahawa serangan yang dilakukan sejak beberapa minggu lalu oleh Iran terhadap prasarana tenaga negara itu mengorbankan seorang individu dan menjejas kapasiti pengeluaran minyaknya, menurut Agensi Berita Saudi (SPA), memetik sumber rasmi Kementerian Tenaga.

Serangan yang menyasarkan tapak minyak, gas dan elektrik di Riyadh, Wilayah Timur, dan Bandar Perindustrian Yanbu, mengakibatkan kematian seorang warga Arab Saudi yang merupakan pegawai keselamatan perindustrian syarikat tenaga Saudi, dan tujuh yang lain cedera, lapor agensi itu pada 9 April.