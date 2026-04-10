Pengeluaran minyak Saudi terjejas dek serangan Iran
Satu terkorban, tujuh cedera sejak serangan ke atas prasarana tenaga dilancar
Apr 10, 2026 | 3:42 PM
Arab Saudi menyatakan ia terpaksa menghentikan operasi di beberapa loji tenaganya akibat serangan Iran di tapak minyak, gas dan elektrik di Riyadh, Wilayah Timur, dan Bandar Perindustrian Yanbu, - Foto REUTERS
RIYADH: Arab Saudi menyatakan bahawa serangan yang dilakukan sejak beberapa minggu lalu oleh Iran terhadap prasarana tenaga negara itu mengorbankan seorang individu dan menjejas kapasiti pengeluaran minyaknya, menurut Agensi Berita Saudi (SPA), memetik sumber rasmi Kementerian Tenaga.
Serangan yang menyasarkan tapak minyak, gas dan elektrik di Riyadh, Wilayah Timur, dan Bandar Perindustrian Yanbu, mengakibatkan kematian seorang warga Arab Saudi yang merupakan pegawai keselamatan perindustrian syarikat tenaga Saudi, dan tujuh yang lain cedera, lapor agensi itu pada 9 April.
