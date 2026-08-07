JAKARTA: Doktor Tifauzia Tyassuma, atau lebih dikenali sebagai Doktor Tifa, memutuskan untuk tidak lagi terlibat secara aktif dalam polemik mengenai dakwaan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia, Encik Joko Widodo (Jokowi).

Ini selepas kira-kira setahun menjalankan kajian dan melalui proses perundangan berkaitan isu itu.

Beliau berkata kini tiba masanya untuk kembali memberi tumpuan kepada kerjayanya sebagai doktor dan penyelidik kesihatan, selepas semua kajian yang menjadi tanggungjawabnya berhubung isu berkenaan diterbitkan.

Keputusan itu diumumkan menerusi saluran YouTube rasminya, Dokter Tifa Channel, pada 6 Ogos.

“Saya telah membuat keputusan bahawa tugas saya berkaitan persoalan ijazah ini telah selesai,” katanya.

Keputusan tersebut dibuat hampir setahun selepas penerbitan buku, Kertas Putih Jokowi, yang dihasilkan bersama mantan Menteri Belia dan Sukan Indonesia, Encik Roy Suryo, serta Encik Rismon Hasiholan Sianipar.

Buku itu mengandungi beberapa kajian daripada pelbagai bidang yang mempersoalkan keaslian dokumen akademik Jokowi.

Polemik mengenai ijazah Jokowi berlarutan sejak beberapa tahun lalu, tetapi kembali mendapat perhatian besar pada 2025 apabila beberapa pihak mendakwa terdapat kejanggalan pada ijazah dan tesis sarjana muda beliau dari Fakulti Perhutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
UAS, Masha Nyanna Wee Junyadi, seni dan sosial, pendidikan seni, kekangan kewangan

Kekangan wang bukan penghalang kejar impian bidang seni, sosial

Aug 7, 2026 | 7:01 PM
Pihak berkuasa Indonesia memeriksa sejumlah senjata api, senapang angin, peluru dan aksesori senjata yang ditemukan di sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Hampir 1,000 senjata api ditemui di sekolah Jakarta

Aug 7, 2026 | 4:13 PM
Elvin John Baptist, hina agama, TikTok, Singapura, keharmonian agama, kata-kata menghina

Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTok

Aug 7, 2026 | 3:27 PM
Cik Rahmah Abdul telah didiagnosis menghidapi barah tulang rawan, chondrosarcoma, tahap kedua, pada September 2025 dan masih menjalani terapi proton beam.

10 anak saudara bergilir bantu ‘Mak’ lawan barah

Aug 7, 2026 | 6:31 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Hasrunizah Hassan.

Johor perkukuh perlindungan wanita dan kanak-kanak terjejas

Aug 7, 2026 | 4:34 PM
Datuk Nora Ariffin, industri muzik Malaysia, pasaran Indonesia

Nora imbau ‘rahsiakan’ status kahwin ketika tembusi pasaran Indonesia

Aug 5, 2026 | 2:18 PM
NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

NDP 2026: Penonton disaran tiba awal di Stadium Negara pada 9 Ogos

Aug 6, 2026 | 3:21 PM
Hari Kebangsaan, NDP, baju-T, reka, cetak

Bapa reka, cetak baju buat anak sambut Hari Kebangsaan di sekolah

Aug 4, 2026 | 6:24 PM
gimnasium wanita, kesihatan wanita, Annisa Rahim,

Ibu dua anak tingkat stamina tubuh tiga gimnasium khusus untuk kaum Hawa

Aug 7, 2026 | 5:30 AM
Minat yang bermula daripada sekeping gambar masjid mendorong Encik Sarafian Salleh, mendokumentasikan warisan masyarakat Bugis serta pelbagai kaum di Singapura selama lebih 20 tahun.

Asal usul ibarat sauh, semarak citra cinta negara

Aug 6, 2026 | 5:30 AM

Antara dakwaan yang dibangkitkan ialah penggunaan jenis huruf pada bahagian tertentu tesis Jokowi yang didakwa tidak sepadan dengan teknologi percetakan pada era beliau menuntut di universiti itu, selain persoalan mengenai nombor siri ijazahnya.

UGM bagaimanapun berulang kali menolak dakwaan tersebut dan menegaskan bahawa Jokowi adalah siswazah sah universiti berkenaan.

Menurut rekod rasmi UGM, Encik Jokowi memasuki Fakulti Perhutanan pada 1980 dengan nombor pelajar 80/34416/KT/1681 dan menamatkan pengajiannya pada 5 November 1985.

UGM turut menjelaskan sistem nombor ijazah ketika itu ditentukan oleh fakulti kerana belum terdapat sistem penomboran seragam di seluruh universiti.

Isu itu turut disiasat Jabatan Siasatan Jenayah Polis Nasional Indonesia (Bareskrim Polri) selepas menerima aduan mengenai dakwaan pemalsuan ijazah Encik Jokowi.

Dalam siasatan tersebut, polis memeriksa dokumen asal berkaitan pengajian Encik Jokowi sejak beliau memasuki UGM sehingga menamatkan peperiksaan tesis, selain membandingkannya dengan dokumen milik rakan sekuliah yang memasuki universiti pada 1980 dan tamat pada 1985.

Pada 22 Mei 2025, Bareskrim mengumumkan pemeriksaan makmal forensik terhadap ijazah asal Encik Jokowi mendapati dokumen itu asli dan sah.

Polis berkata pemeriksaan membabitkan antaranya bahan dan ciri keselamatan kertas, teknik percetakan, dakwat tulisan tangan, cap serta tandatangan, dengan dokumen Encik Jokowi dibandingkan dengan ijazah tiga rakan seangkatannya di Fakulti Perhutanan UGM.

Walaupun hasil siasatan itu diumumkan, polemik berterusan dan membawa kepada beberapa proses undang-undang.

Encik Jokowi sendiri membuat laporan kepada Polis Metropolitan Jakarta pada 30 April 2025 berhubung dakwaan ijazah palsu yang dilemparkan terhadapnya.

Doktor Tifa kemudian menjadi antara individu yang berdepan proses perundangan berkaitan isu tersebut bersama Encik Roy dan Encik Rismon.

Polis mengklasifikasikan mereka dalam satu kumpulan siasatan berkaitan dakwaan ijazah palsu Encik Jokowi.

Menurut Doktor Tifa, sepanjang kira-kira 450 hari terlibat dalam isu itu, statusnya berubah daripada saksi kepada individu yang dilaporkan kepada polis, sebelum menjadi suspek dan kemudian tertuduh dalam kes dakwaan fitnah.

Beliau berkata antara perkembangan penting yang mempengaruhi keputusannya untuk berundur ialah keputusan Mahkamah Daerah Jakarta Timur pada 23 Julai lalu yang menerima bantahan awal pihak pembelaannya terhadap pertuduhan pendakwa raya.

Keputusan itu menyebabkan surat pertuduhan berkenaan perlu diperbaiki sebelum pendakwa raya mengemukakan pertuduhan baharu.

Walaupun mengundurkan diri daripada kegiatan berkaitan polemik itu, Doktor Tifa menegaskan beliau tetap akan menghormati proses undang-undang yang masih berjalan.

Beliau juga bersedia hadir ke mahkamah sekiranya dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi pakar atau saksi fakta.

Doktor Tifa bagaimanapun berkata beliau tidak lagi bercadang melakukan kajian baharu atau mengambil langkah secara bebas mengenai isu ijazah Encik Jokowi di luar proses undang-undang.

Mahkamah Daerah Jakarta Timur pula menangguhkan pembacaan pertuduhan baru terhadapnya daripada 6 Ogos kepada 13 Ogos.

Buat masa ini, Doktor Tifa berkata beliau memilih untuk menyerahkan perkembangan selanjutnya kepada proses undang-undang dan kembali menumpukan perhatian kepada bidang perubatan dan penyelidikan kesihatan. – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Kes fitnah diploma Jokowi mula dibicara di mahkamahJul 3, 2026 | 3:10 PM
Mantan menteri Indonesia antara ditahan dalam kes fitnah JokowiJun 22, 2026 | 11:17 AM
Jokowidiploma palsu