PARIS: Presiden Perancis, Encik Emmanuel Macron, berikrar pada 21 Oktober untuk menghalang pengulangan keganasan hujung minggu lalu menjelang tunjuk perasaan yang dirancang dalam masa beberapa hari akan datang, selain membidas kenyataan sesetengah pemimpin luar berhubung pergolakan itu sebagai ‘bodoh’ dan ‘tidak boleh diterima’.

Kesatuan pelajar utama Perancis, UNEF, telah menyeru agar perhimpunan lanjut diadakan pada 24 Oktober, manakala kumpulan Yellow Vest – yang muncul sebagai gerakan antipemerintah yang berpengaruh pada 2018 – telah merancang untuk berarak sekitar pusat bandar Paris pada hari sama.

Usaha untuk meredakan ketegangan sosial hanya menunjukkan sedikit kemajuan.

Ini selepas kesatuan-kesatuan berikrar meneruskan mogok umum pada 5 November bagi mengecam kos sara hidup yang tinggi serta pengurangan peruntukan perkhidmatan awam, menyusuli rundingan dengan pemerintah yang berakhir tanpa keputusan muktamad.

Perancis dilanda antara kekacauan bandar terburuk dalam beberapa tahun pada 17 Oktober di samping tunjuk perasaan di serata negara, yang mengejutkan negara berkenaan berikutan skalanya yang besar serta kegagalan pihak polis mengawal keadaan.

Encik Macron berkata beliau akan bertemu pegawai risikan dan menteri kanan pada 22 Oktober bagi membincangkan krisis berkenaan.

“Pihak yang ingin mencetuskan kekacauan di pusat bandar pada Sabtu ini (24 Oktober) akan dihalang daripada berbuat demikian,” kata Encik Macron kepada wartawan semasa lawatan ke Qatar, di mana beliau berusaha mendapatkan perjanjian tenaga berikutan isu peningkatan kos bahan api di Perancis.

Beliau turut menuduh sesetengah pemimpin luar menyebarkan maklumat palsu berhubung kejadian berkenaan, termasuk Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump.

Encik Trump khususnya telah menyalahkan golongan pendatang dan ‘Islam radikal’ tanpa mengemukakan sebarang bukti, serta berkata pergolakan itu merupakan satu amaran buat rakyat Amerika.

Encik Macron dalam kenyataannya turut menambah bahawa sesetengah ahli politik luar cuba mengeksploitasi keadaan di Perancis bagi keuntungan politik mereka.

“Terdapat penyebaran maklumat palsu dari luar selepas kejadian itu, yang mencetuskan komen tidak boleh diterima dan bodoh daripada ramai pihak, termasuk pemimpin luar,” katanya.

Pergolakan di Perancis turut menjejas prospek pelabur, dengan kos pinjaman pemerintah melonjak minggu ini, sekali gus menaikkan hasil bon penanda aras 10 tahun kepada 5 peratus – iaitu paras tertinggi sejak Julai 2002.

Pakar analisis berkata perkembangan itu mencerminkan kebimbangan bahawa pergolakan berkenaan boleh menyukarkan usaha pemerintah untuk memulihkan kewangan awam yang terjejas, di tengah-tengah tekanan belanjawan yang semakin meningkat.

Perdana Menteri Perancis, Encik Sebastien Lecornu, telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin kesatuan dalam usaha meredakan krisis berkenaan.

Namun, tiada sebarang tanda kemajuan dicapai apabila kumpulan pekerja berkata mereka tidak menerima jawapan jelas terhadap tuntutan berhubung gaji dan perkhidmatan awam.

“Tuntutan kami langsung tidak dipertimbangkan,” kata ketua kumpulan sayap kiri CGT, Cik Sophie Binet.

“Masanya telah tiba untuk kita bawa pergerakan ini ke peringkat seterusnya,” tambahnya, sambil mengesahkan rancangan mogok kebangsaan pada November.

Bantahan tersebut mencerminkan keresahan lebih mendalam dalam kalangan masyarakat, di mana kos tenaga yang tinggi, tekanan ke atas perbelanjaan isi rumah, serta kebimbangan terhadap perkhidmatan awam terus menambah kekecewaan dalam kalangan pekerja dan golongan muda Perancis.

Menteri-menteri pemerintah telah berikrar akan memperketat operasi keselamatan secara meluas pada 24 Oktober selepas mengakui kekurangan dalam tindakan awal mereka, dengan anggota tentera dijangka dikerahkan bersama pasukan polis tambahan.