Topic followed successfullyGo to BHku
Perbicaraan kes rasuah bekas menteri Indonesia hingga tengah malam dipersoal pasukan pembela
Apr 23, 2026 | 4:04 PM
Seorang wanita memeluk bekas Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, di Mahkamah Daerah Jakarta Pusat pada Selasa, 14 April 2026. - Foto Rivan Awal Lingga
Perbicaraan rasuah bekas Menteri Pendidikan Indonesia, Encik Nadiem Makarim, menyaksikan perkembangan baru pada 22 April apabila peguam bela beliau bertindak keluar dari sesi perbicaraan sebagai tanda protes terhadap proses yang disifatkan tidak adil dan tidak seimbang.
Pasukan pembelaan memaklumkan kepada media bahawa antara isu utama ialah keputusan mahkamah untuk meneruskan sesi hingga lewat malam, malah berlarutan sehingga selepas tengah malam.
