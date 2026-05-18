MANILA: Selepas minggu yang penuh gejolak bermula dengan rampasan kuasa Senat dan berakhir dengan kejadian tembakan, saga pemecatan Naib Presiden Filipina Sara Duterte beralih ke fasa perbicaraan pada 18 Mei.

Senat dijangka mendengar kes pemecatan Cik Duterte, dengan 24 anggotanya akan menentukan sama ada beliau bersalah atas tuduhan termasuk penyalahgunaan dana dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.