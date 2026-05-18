Perbicaraan naib presiden bakal sebabkan politik Filipina terus bergolak
May 18, 2026 | 2:25 PM
Penunjuk perasaan semasa perhimpunan menuntut pemecatan Naib Presiden Filipina Cik Sara Duterte di Quezon City, Metro Manila, pada 11 Mei 2026. - Foto: EPA
MANILA: Selepas minggu yang penuh gejolak bermula dengan rampasan kuasa Senat dan berakhir dengan kejadian tembakan, saga pemecatan Naib Presiden Filipina Sara Duterte beralih ke fasa perbicaraan pada 18 Mei.
Senat dijangka mendengar kes pemecatan Cik Duterte, dengan 24 anggotanya akan menentukan sama ada beliau bersalah atas tuduhan termasuk penyalahgunaan dana dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
