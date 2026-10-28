MICHIGAN: Perebutan kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan antara calon Demokrat, Dr Abdul El-Sayed, dengan calon Republikan, Encik Mike Rogers, bukan sekadar persaingan politik, malah mencetuskan ketegangan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat Islam dan Yahudi di negeri itu.

Ketika pilihan raya pertengahan penggal Amerika semakin hampir pada 3 November, kedua-dua masyarakat yang selama ini hidup berjiran kini berdepan perpecahan akibat perbezaan pendirian terhadap Israel, perang di Gaza dan dasar luar Washington di Timur Tengah.

Di Southfield, pinggir bandar Detroit, sebuah lebuh raya memisahkan dua pusat ibadah yang menjadi lambang kepelbagaian masyarakat Michigan.

Di sebelah utara terletak rumah ibadat Yahudi, Congregation Shaarey Zedek, yang menjadi pusat kegiatan masyarakat itu sejak 1960-an.

Di seberangnya pula berdiri Umma, sebuah pusat Islam yang dibuka pada 2026 dan menerima ratusan anggota jemaah setiap Jumaat.

Walaupun berbeza agama dan pandangan politik, kedua-dua masyarakat berkongsi satu kebimbangan yang sama, iaitu kemungkinan menjadi sasaran serangan kebencian.

Namun, kempen pilihan raya Senat kali ini semakin memburukkan hubungan antara mereka, khususnya apabila isu sokongan Amerika terhadap Israel menjadi antara pertikaian utama.

Dr El-Sayed, anak kepada pendatang Mesir, berpeluang mencipta sejarah sebagai anggota Senat Muslim pertama Amerika sekiranya memenangi pilihan raya itu.

Bagaimanapun, pencalonannya turut mengundang serangan berunsur Islamofobia daripada penyokong Republikan, termasuk tokoh politik yang menyokong Presiden Donald Trump.

Pada masa sama, kritikan keras Dr El-Sayed terhadap Israel menyebabkan beliau dituduh menyemarakkan sentimen anti-Semitisme atau kebencian terhadap masyarakat Yahudi.

Keadaan itu menyebabkan sebahagian pengundi Yahudi yang secara tradisi menyokong Demokrat kini mempertimbangkan untuk mengundi Encik Rogers atau tidak memilih mana-mana calon.

“Entah bagaimana, kini kami berdebat mengenai calon manakah yang paling kami takuti,” kata Encik Andy Bocknek, 46 tahun, bekas presiden kumpulan Yahudi, Temple Israel, di West Bloomfield.

“Amat menyedihkan apabila kami hanya berharap mendapat calon yang akan membawa kemudaratan paling sedikit,” katanya.

Michigan mempunyai masyarakat Arab dan Islam yang besar, selain komuniti Yahudi yang berpengaruh, khususnya di Oakland County.

Kedai kopi masyarakat Yaman, kedai daging Kosher Yahudi dan pusat ibadah pelbagai agama terletak berhampiran antara satu sama lain.

Namun, konflik Israel-Palestin kini menjadi isu yang sangat peribadi bagi penduduk setempat.

Pada pilihan raya presiden 2024, sebahagian pengundi Arab dan Islam melancarkan gerakan, Uncommitted, atau tidak memberikan sokongan kepada mana-mana calon, sebagai bantahan terhadap sokongan pentadbiran mantan Presiden Joe Biden kepada Israel.

Kini, sebahagian pengundi Yahudi pula berasa semakin terpinggir apabila sentimen menentang Israel semakin kuat dalam Parti Demokrat.

Dr El-Sayed menjadikan bantuan ketenteraan Amerika kepada Israel sebagai isu utama kempennya.

Beliau berhujah bahawa dana berbilion dolar yang disalurkan kepada Israel sepatutnya digunakan untuk memperbaiki sekolah, perkhidmatan kesihatan dan kehidupan rakyat Amerika.

Beliau turut menyifatkan operasi ketenteraan Israel di Gaza selepas serangan Hamas pada Oktober 2023 sebagai pembunuhan beramai-ramai atau genosid.

Pendirian itu menyebabkan Jawatankuasa Hal Ehwal Awam Amerika-Israel (Aipac), kumpulan pelobi utama pro-Israel di Amerika, membelanjakan jutaan dolar dalam usaha menggagalkan pencalonannya.

Bagi masyarakat Islam pula, kemenangan Dr El-Sayed dilihat sebagai peluang bersejarah untuk memperkukuh suara mereka dalam politik nasional, terutama dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin.

“Kami tidak pernah berada sedekat ini untuk membawa perubahan sebesar ini,” kata Encik Asim Khan, 59 tahun, seorang jurutera dan pemimpin masyarakat Islam setempat.

Beliau membantu mendaftarkan pengundi selepas solat Jumaat dengan harapan sehingga 85 peratus masyarakat Islam akan keluar mengundi.

“Saya sentiasa memberitahu mereka supaya bekerja seolah-olah nyawa sendiri bergantung padanya kerana kita tidak tahu bila peluang seperti ini akan datang lagi,” katanya.

Bagi Cik Fatima Salman, 48 tahun, yang merupakan anak pendatang India, kemunculan Dr El-Sayed mencerminkan perubahan besar dalam landskap politik Amerika.

Menurutnya, ketika membesar dalam suasana Islamofobia selepas serangan 11 September 2001, hampir mustahil membayangkan seorang Muslim berpeluang memenangi kerusi Senat.

Bagaimanapun, perang Gaza turut meretakkan hubungan yang pernah dibinanya dengan kumpulan antara agama.

Beliau kecewa apabila sebahagian kenalannya terus mempertahankan tindakan Israel meskipun jumlah korban rakyat Palestin semakin meningkat.

“Kami pernah duduk makan bersama, tetapi kini anda tidak dapat melihat nilai kemanusiaan rakyat Palestin?” katanya.

Dalam kalangan masyarakat Yahudi, kebimbangan keselamatan semakin meningkat selepas serangan terhadap Temple Israel pada 12 Mac lalu.

Dalam kejadian itu, seorang lelaki merempuh bangunan rumah ibadat menggunakan trak, hampir mengenai bilik prasekolah yang menempatkan 140 kanak-kanak.

Susulan serangan tersebut, kawalan keselamatan diperketat di beberapa rumah ibadat Yahudi, termasuk penggunaan pengawal bersenjata dan penembak tepat di atas bumbung ketika sambutan hari kebesaran agama.

Rabai Aaron Starr dari Congregation Shaarey Zedek berkata, pihaknya terpaksa membelanjakan sejumlah besar setiap tahun untuk keselamatan.

Kontroversi turut tercetus apabila Dr El-Sayed, ketika mengutuk serangan Temple Israel, menyatakan bahawa individu yang terluka boleh menyebabkan orang lain turut terluka.

Kenyataan itu merujuk kepada penyerang yang kehilangan anggota keluarga akibat serangan udara Israel di Lebanon.

Walaupun Dr El-Sayed kemudian memohon maaf, sebahagian masyarakat Yahudi menganggap kenyataan tersebut seolah-olah memberikan alasan kepada tindakan keganasan.

“Sesetengah orang sudah memaafkannya, tetapi kebanyakan kami masih belum melupakannya,” kata Rabai Starr.

Bagaimanapun, masyarakat Yahudi tidak sependapat sepenuhnya mengenai calon yang patut disokong.

Sebahagian masih mahu menyokong Demokrat kerana bimbang terhadap dasar Encik Trump, manakala yang lain mempertimbangkan calon Republikan atau undi protes.

Encik Bocknek, misalnya, bercadang menulis nama Cik Haley Stevens, seorang Demokrat sederhana yang tewas kepada Dr El-Sayed dalam pemilihan calon parti.

Aktivis Demokrat, Cik Marcie Paul, pula mengakui beliau tetap akan mengundi Dr El-Sayed walaupun tidak bersetuju dengan semua pendiriannya.

“Saya tahu saya akan mengundinya, tetapi saya juga akan terus merungut mengenainya,” kata beliau.

Sementara itu, ibu bapa Muslim turut meningkatkan kawalan keselamatan di sekolah agama kerana bimbang anak-anak menjadi sasaran Islamofobia.

Bagi Cik Sumaiya Ahmed Sheikh, 35 tahun, yang membesar dalam suasana ketakutan selepas serangan 11 September, ancaman itu bukan sesuatu yang baru.

“Apabila anda membesar dengan perasaan bahawa diri sentiasa menjadi sasaran, lama-kelamaan anda terbiasa dengannya,” katanya.

Persaingan sengit di Michigan kini memperlihatkan bagaimana perang di Timur Tengah bukan sahaja mempengaruhi dasar luar Amerika, malah mengubah hubungan antara masyarakat dan kesetiaan politik pengundi di negara itu.