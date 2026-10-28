WASHINGTON: Pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat pada 3 November bakal menjadi ujian penting terhadap kepimpinan Presiden Donald Trump, ketika Parti Republikan berdepan kemungkinan kehilangan penguasaan Kongres kepada Parti Demokrat.

Dengan kos sara hidup yang tinggi, peperangan Amerika terhadap Iran serta kadar sokongan terhadap Encik Trump yang rendah, Parti Demokrat kini berusaha merampas kerusi di beberapa negeri yang selama ini dianggap kubu kuat Republikan.

Namun, persaingan sengit, perubahan sempadan kawasan pilihan raya dan perbelanjaan kempen yang mencecah paras rekod menjadikan keputusan pilihan raya kali ini sukar dijangka.

Keputusannya akan menentukan sama ada Encik Trump dapat meneruskan agenda pentadbirannya dengan sokongan Kongres atau terpaksa berdepan tentangan lebih kuat daripada Demokrat sepanjang dua tahun terakhir penggal pemerintahannya.

Perebutan kuasa di Senat dan Dewan Perwakilan

Ketika ini, Republikan menguasai Senat dengan 53 kerusi berbanding 47 kerusi yang dipegang Demokrat dan senator bebas yang bersama mereka.

Demokrat memerlukan pertambahan bersih empat kerusi untuk memperoleh majoriti kerana keputusan seri 50-50 masih memihak kepada Republikan menerusi undi pemutus Naib Presiden, Encik JD Vance.

Di Dewan Perwakilan pula, kesemua 435 kerusi akan dipertandingkan.

Komposisi semasa terdiri daripada 218 anggota Republikan, seorang wakil bebas yang menyokong parti itu, 214 anggota Demokrat dan dua kerusi kosong.

Demokrat perlu memenangi sekurang-kurangnya 218 kerusi untuk menguasai Dewan Perwakilan yang baharu.

Penguasaan mana-mana dewan amat penting kerana Kongres mempunyai kuasa meluluskan perbelanjaan pemerintah, menggubal undang-undang dan menjalankan siasatan terhadap pentadbiran presiden.

Lapan negeri tumpuan perebutan Senat

Lapan negeri menjadi tumpuan utama dalam perebutan kerusi Senat Amerika Syarikat pada pilihan raya pertengahan penggal 3 November, iaitu North Carolina, Texas, Ohio, Maine, Alaska, Iowa, Kansas dan Michigan.

Persaingan sengit di negeri ini penting kerana keputusannya boleh menentukan sama ada Parti Republikan mengekalkan penguasaan Senat atau Parti Demokrat berjaya merampas majoriti.

Antara persaingan paling mendapat perhatian ialah di North Carolina, apabila mantan Gabenor Demokrat, Encik Roy Cooper, mencabar tokoh Republikan, Encik Michael Whatley.

Mereka bersaing merebut kerusi yang dikosongkan Senator Encik Thom Tillis, seorang anggota Republikan yang pernah mengkritik Encik Trump secara terbuka.

Di Texas, calon Demokrat, Encik James Talarico, berdepan Peguam Negara negeri itu, Encik Ken Paxton, yang mendapat sokongan Encik Trump.

Walaupun Texas secara tradisi menyokong Republikan, kontroversi membabitkan Encik Paxton menjadikan persaingan itu semakin mendapat perhatian.

Di Ohio, mantan Senator Demokrat, Encik Sherrod Brown, cuba kembali ke Senat dengan mencabar penyandang Republikan, Encik Jon Husted, yang dilantik menggantikan Encik Vance.

Pertandingan itu antara yang paling mahal di Amerika dan dianggap ujian terhadap pengaruh isu ekonomi dalam kalangan pengundi.

Di Maine, Senator Republikan, Cik Susan Collins, mempertahankan kerusinya daripada cabaran bekas pemimpin Senat negeri, Encik Troy Jackson, daripada Demokrat.

Cik Collins sebelum ini beberapa kali berjaya mempertahankan kerusinya walaupun Encik Maine cenderung menyokong Demokrat dalam pilihan raya presiden.

Di Alaska, mantan anggota Kongres Demokrat, Cik Mary Peltola, mencabar Senator Republikan, Encik Daniel Sullivan.

Sementara itu, Iowa menyaksikan persaingan antara anggota Kongres Republikan, Cik Ashley Hinson, dengan calon Demokrat, Encik Josh Turek, bagi menggantikan Senator Cik Joni Ernst, yang bersara.

Kenaikan kos pertanian dan tenaga menjadi antara isu utama di negeri itu.

Di Kansas, calon Demokrat, Encik Adam Hamilton, mencabar Senator Republikan, Roger Marshall, manakala Michigan menyaksikan persaingan antara Mike Rogers, daripada Republikan dengan Abdul El-Sayed, daripada Demokrat.

Di Michigan, mantan anggota Kongres daripada Parti Republikan, Encik Rogers, bersaing dengan calon progresif Parti Demokrat, Encik Abdul El-Sayed, bagi merebut kerusi Senat yang dikosongkan Senator Demokrat, Gary Peters, selepas beliau memutuskan untuk bersara.

Encik Rogers merupakan mantan anggota Kongres dan mendapat sokongan Encik Trump, manakala Encik El-Sayed, seorang doktor serta mantan pegawai kesihatan awam, berpeluang menjadi senator Muslim pertama Amerika jika menang dalam pilihan raya pada 3 November.

Kawasan pinggir bandar penentu Dewan Perwakilan

Selain Senat, tumpuan turut diberikan kepada kawasan pinggir bandar yang boleh menentukan penguasaan Dewan Perwakilan.

Di New York, anggota Republikan, Encik Mike Lawler, berdepan cabaran Demokrat, Encik Cait Conley, di kawasan yang dimenangi Cik Kamala Harris, dalam pilihan raya presiden 2024.

Di Nebraska, persaraan Encik Don Bacon, membuka persaingan antara Encik Brinker Harding, daripada Republikan dengan Cik Denise Powell, daripada Demokrat.

Beberapa kerusi di Pennsylvania, New Jersey dan Virginia turut menjadi tumpuan, termasuk kawasan yang menyaksikan penyandang Republikan berdepan cabaran sengit.

Di Iowa pula, tiga kawasan yang kini dikuasai Republikan akan diperhatikan bagi menilai sejauh manakah isu ekonomi mempengaruhi corak pengundian.

Demokrat turut mencabar kerusi Republikan di Kentucky, Florida dan Wisconsin, manakala Republikan berusaha merampas kerusi Demokrat di Alabama dan Texas.

Penganalisis pilihan raya menjangkakan kira-kira 40 kawasan Dewan Perwakilan akan menjadi medan persaingan penting, dengan perubahan sempadan pilihan raya turut mempengaruhi kedudukan kedua-dua parti.

Dua tahun terakhir pentadbiran Trump jadi taruhan

Pilihan raya ini bukan sekadar menentukan bilangan kerusi yang dimenangi kedua-dua parti, bahkan turut memberi kesan terhadap dasar ekonomi, perbelanjaan ketenteraan dan hubungan luar Amerika.

Sekiranya Demokrat menguasai satu atau kedua-dua dewan, mereka boleh meningkatkan pengawasan terhadap pentadbiran Encik Trump, menjalankan siasatan Kongres dan mencabar beberapa cadangan perbelanjaan pemerintah.

Sebaliknya, jika Republikan mengekalkan majoriti, parti itu dapat meneruskan usaha menyokong agenda perundangan Encik Trump.