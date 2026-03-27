PM baru Nepal guna lagu rap sampaikan amanat perpaduan pertama
Mar 27, 2026 | 3:04 PM
Balendra Shah, 35 tahun, memberikan reaksi setibanya untuk majlis angkat sumpah ahli Parlimen Nepal yang baharu di Parlimen Persekutuan di Kathmandu, Nepal, 26 Mac 2026. Bekas Datuk Bandar Kathmandu dan pemimpin kanan Rastriya Swatantra Party (RSP), yang lebih dikenali sebagai Balen Shah, dijadual mengangkat sumpah sebagai perdana menteri pada 27 Mac 2026 selepas partinya meraih kemenangan besar dalam pilihan raya Parlimen tergempar pada 5 Mac 2026. - Foto EPA
KATHMANDU: Ahli politik baharu Nepal, Balendra Shah, yang bakal mengangkat sumpah sebagai perdana menteri, menyampaikan mesej pertamanya selepas kemenangan pilihan raya melalui sebuah lagu rap yang menyeru perpaduan nasional.
Encik Shah, yang lebih dikenali sebagai Balen, memuat naik lagu berjudul Jay Mahakaali pada 26 Ma, hanya sehari sebelum beliau dijadualkan mengangkat sumpah sebagai ketua pemerintah. Lagu tersebut dengan pantas menarik perhatian ramai, meraih puluhan ribu tontonan dalam tempoh singkat selepas dilancarkan di media sosial.
Laporan berkaitan
