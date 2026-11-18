TOKYO: Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi, mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, di luar persidangan antarabangsa di Manila.

Langkah itu bertujuan mengukuhkan semula hubungan erat menjelang pertemuan Encik Trump dengan rakan sejawatannya dari China dan Russia akhir minggu ini.

Mereka berbincang seketika pada majlis makan malam yang dihoskan oleh Presiden Filipina, Encik Ferdinand Marcos, pada 17 November, menurut kenyataan Kementerian Luar Jepun.

Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen untuk terus bekerjasama rapat dalam pelbagai isu, termasuk melibatkan rantau Indo-Pasifik.

Kenyataan berkenaan dikeluarkan menjelang pertemuan Encik Trump dengan Presiden China, Encik Xi Jinping, dan Presiden Russia, Encik Vladimir Putin, di bandar Shenzhen, selatan China pada 19 November.

Cik Takaichi berada dalam kedudukan sukar ketika beliau mengemudi hubungan yang amat dingin dengan China selepas kenyataannya mengenai Taiwan pada 2025 yang membangkitkan kemarahan Encik Xi.

Jepun juga berdepan tekanan daripada Russia yang menahan seorang wartawan Jepun atas dakwaan mengintip dan merampas aset syarikat Japan Tobacco.

Walaupun Jepun sekian lama menekankan rangka kerja pelbagai hala, kecenderungan Encik Trump memeterai perjanjian secara langsung merumitkan kedudukan Cik Takaichi, tatkala komitmen Amerika yang kian pudar di rantau ini mencetuskan kebimbangan terhadap keseimbangan geopolitik Asia.

Selepas sidang di Manila, semua tumpuan akan terarah kepada pertemuan Encik Trump dengan Encik Xi dan Encik Putin semasa sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Apec).

Walaupun tidak dijangka membuahkan kemajuan besar dalam menamatkan konflik semasa atau memajukan kawalan senjata, pertemuan itu mencetuskan kebimbangan apabila tiga kuasa besar tersebut membincangkan isu sejagat tanpa penyertaan negara lain yang terjejas.

Ini sekali gus mengundang perbandingan dengan Persidangan Yalta 1945 yang menyaksikan Amerika, Britain dan Kesatuan Soviet membentuk orde sejagat pasca-Perang Dunia Kedua.

Terhimpit antara ketegangan berhubung Taiwan di barat daya dengan tekanan Russia di utara, Jepun berada dalam kedudukan sukar ketika ia mengimbangi nilai multilateralisme yang sekian lama dipegang, pengurusan hubungan serantau, serta memperjuang perjanjian pakatan keselamatan jangka panjang dengan Amerika.

Cik Takaichi kali terakhir bertemu Encik Trump pada September di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di New York.

Dalam pertemuan itu, beliau cuba menyelaras isu berkaitan China beberapa hari sebelum Encik Trump menyambut kedatangan Encik Xi di Washington.

Pemimpin Jepun itu mencetuskan kemarahan Beijing berikutan kenyataannya bahawa pencerobohan China ke atas Taiwan boleh dianggap sebagai “ancaman wujud” untuk Jepun melaksanakan pertahanan diri secara kolektif.