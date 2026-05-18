Polis Thai: Pemandu kereta api terlibat nahas ragut 8 nyawa diuji positif dadah
May 18, 2026 | 7:16 PM
Sekurang-kurangnya lapan penumpang maut dan 32 yang lain cedera dalam nahas kereta api pengangkut barang yang merempuh sebuah bas di landasan kereta api di Bangkok pada 16 Mei 2026. - Foto REUTERS
BANGKOK: Pemandu kereta api pengangkut barang yang terlibat dalam perlanggaran maut dengan bas awam di Bangkok telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu, kata pihak berkuasa.
Perlanggaran yang berlaku di lintasan kereta api Asoke-Din Daeng pada petang 16 Mei menyaksikan kereta api itu merempuh sebuah bas awam yang berhenti di landasan kereta api.
