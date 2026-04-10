Topic followed successfullyGo to BHku
Prabowo: Penyingkiran Presiden mesti ikut proses perlembagaan
Apr 10, 2026 | 11:40 AM
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan pada 8 April dalam satu pertemuan bersama ratusan pegawai pemerntah di Istana Presiden. - Foto Galih Pradipta
JAKARTA: Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tampil menjawab desakan segelintir pihak yang mahu beliau disingkirkan lebih awal daripada jawatan, dengan menegaskan bahawa sebarang usaha menukar kepimpinan mesti dilakukan mengikut saluran perlembagaan.
Berucap di hadapan ratusan pegawai pemerintah di Istana Presiden pada 8 April, Encik Prabowo berkata beliau terbuka menerima kritikan, termasuk yang berbentuk keras.
