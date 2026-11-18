SHENZHEN: Presiden China, Encik Xi Jinping, menyambut ketibaan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, di Lapangan Terbang Antarabangsa Shenzhen Baoan pada 18 November.

Ketibaan Encik Trump disambut dengan penuh warna-warni, termasuk kibaran bendera kebangsaan China dan Amerika , sebelum kedua-dua pemimpin itu berjabat tangan.

Encik Trump berada di bandar Shenzhen, selatan China, bagi menghadiri Mesyuarat Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Apec) ke-33 pada 18 dan 19 November.

Beliau dijangka mengadakan pertemuan tiga hala bersama Encik Xi dan Presiden Russia, Encik Vladimir Putin, di luar sidang kemuncak Mesyuarat Pemimpin Apec.