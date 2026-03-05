Pegawai polis berkawal di sebuah jalan menuju ke Konsulat Jeneral Amerika Syarikat, beberapa hari selepas protes tercetus susulan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari, di Karachi, Pakistan, pada 5 Mac 2026. Protes besar tercetus di beberapa bandar Pakistan selepas kematian Khamenei, dengan penunjuk perasaan menyerbu konsulat Amerika Syarikat di Karachi dan mencetuskan pertempuran dengan pasukan keselamatan. - Foto REUTERS

LAHORE: Pakistan kini berdepan cabaran politik dan keselamatan yang semakin rumit apabila kemarahan dalam kalangan masyarakat Syiah di negara itu memuncak selepas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel.

Gelombang protes tercetus di beberapa bandar utama, termasuk di Karachi apabila penunjuk perasaan menyerbu kawasan konsulat Amerika Syarikat minggu lalu. Insiden itu menjadi ujian besar kepada usaha Islamabad mengekalkan hubungan rapat dengan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump.

Pakistan pada masa yang sama perlu mengimbangi kemarahan masyarakat Syiah tempatan, yang merupakan komuniti Syiah kedua terbesar di dunia selepas Iran, dengan kepentingan strategiknya bersama Washington.

Situasi itu menjadi lebih rumit kerana Pakistan kini merupakan anggota Lembaga Keamanan yang ditubuhkan oleh Presiden Trump tahun ini, sebuah platform diplomatik yang turut disertai Israel.



Pemerintah Pakistan setakat ini masih berhati-hati dalam mengulas krisis tersebut. Seorang pegawai keselamatan kanan berkata cabaran utama negara itu kini ialah mengekalkan keseimbangan antara hubungan luar dan kestabilan dalaman.

“Menyeimbangkan hubungan diplomatik dan kesan tindak balas dalam negara adalah isu paling mendesak bagi Pakistan ketika ini,” katanya kepada Reuters.

Pakar politik dari Universiti Tennessee, Profesor Arsalan Khan, berkata Pakistan kini berada dalam kedudukan sukar kerana perlu menenangkan kemarahan domestik tanpa menjejaskan hubungan geopolitiknya. “Pakistan cuba mengekalkan keamanan dalam negara dengan menyatakan solidariti terhadap Iran, tetapi pada masa yang sama berisiko ditarik lebih jauh ke dalam konflik oleh Amerika Syarikat dan Arab Saudi,” katanya.

Menurut beliau, jika konflik di Asia Barat terus berkembang, Pakistan mungkin terpaksa membuat pilihan sukar antara kestabilan dalaman dan komitmen strategiknya. “Jika perang berlanjutan, Islamabad mungkin perlu membuat pertukaran antara keamanan domestik dan kepentingan geopolitik,” tambahnya.

Ketegangan memuncak pada 1 Mac lalu apabila berita kematian Khamenei mencetuskan demonstrasi besar di beberapa bandar Pakistan.

Sekurang-kurangnya 26 orang dilaporkan maut selepas penunjuk perasaan bertempur dengan polis.

Di Karachi, sekumpulan penunjuk perasaan berjaya menembusi kawasan Konsulat Amerika Syarikat sebelum tentera Marin Amerika melepaskan tembakan bagi mempertahankan kompleks tersebut.

Dua pegawai Amerika Syarikat berkata beberapa penunjuk perasaan dilihat bersenjata dan melepaskan tembakan ke arah bangunan konsulat.

Rakaman video yang tular menunjukkan keadaan tegang apabila orang ramai berkumpul di luar kompleks diplomatik itu.



Beberapa ulama Syiah terkemuka di Pakistan mengumumkan tempoh berkabung selama beberapa hari sebagai tanda penghormatan kepada Khamenei.

Mereka juga memberi amaran bahawa lebih banyak protes boleh berlaku dalam tempoh terdekat.

Seorang ulama Syiah terkemuka, Sajid Ali Naqvi, berkata kematian Khamenei bukan melemahkan komuniti Syiah, sebaliknya menguatkan semangat mereka. “Kematian beliau tidak melemahkan Syiah, malah menyatukan kami dengan semangat revolusi dan kemerdekaan daripada pengaruh Amerika Syarikat serta sekutunya,” katanya.

Di Pakistan, masyarakat Syiah membentuk kira-kira satu perlima daripada jumlah penduduk negara itu yang melebihi 240 juta orang. Majoriti rakyat Pakistan pula terdiri daripada Muslim Sunni.



Ketegangan antara komuniti Sunni dan Syiah di Pakistan mempunyai sejarah panjang dan sering mencetuskan keganasan sektarian.

Dalam beberapa dekad lalu, komuniti Syiah sering menjadi sasaran serangan kumpulan militan, termasuk kumpulan ekstremis seperti Islamic State dan Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Pakar politik dari Universiti Yale, Dr Madiha Tahir, berkata reaksi kuat masyarakat Syiah terhadap kematian Khamenei juga dipengaruhi oleh sejarah politik Pakistan.

Menurut beliau, proses Islamisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Zia ul Haq pada 1980-an mengukuhkan dominasi ideologi Sunni di negara itu. Pada masa yang sama, Revolusi Iran pada 1979 memberikan sokongan moral dan teologi baharu kepada komuniti Syiah Pakistan. “Komuniti Syiah di Pakistan berasa semakin terpinggir dalam negara yang semakin dipengaruhi ketegangan mazhab,” katanya.

“Namun revolusi Iran memberi mereka sumber sokongan baharu dan memberi kesan besar terhadap politik serta identiti Syiah di Pakistan.”



Bagi ramai masyarakat Syiah Pakistan, Ayatollah Khamenei dilihat sebagai tokoh yang mempertahankan identiti dan kepentingan mereka.

Pengarah kanan di New Lines Institute di Washington, Kamran Bokhari, berkata sentimen anti-Amerika dan anti-Israel turut menguatkan reaksi terhadap kematian pemimpin Iran itu. “Apabila digabungkan dengan sentimen anti-Amerika dan anti-Israel, ia menjadi gabungan emosi yang sangat kuat dalam kalangan masyarakat Syiah,” katanya.

Seorang aktivis Syiah Pakistan, Syed Hussain Ali, berkata Khamenei dianggap sebagai tokoh yang amat dihormati. “Beliau adalah wakil kami. Bagi kami, beliau seperti seorang ‘paus’ kepada komuniti Syiah,” katanya.



Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, sebelum ini mengecam pembunuhan Khamenei dan menyifatkannya sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa. Namun beliau tidak secara langsung menamakan Amerika Syarikat sebagai pihak yang bertanggungjawab.

Dalam masa yang sama, Sharif turut menegaskan bahawa Pakistan berdiri bersama Arab Saudi dan negara-negara Teluk. “Pakistan berdiri sepenuhnya bersama Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang bersaudara dalam saat mencabar ini,” katanya.

Penganalisis berkata walaupun protes mungkin berkurangan dalam tempoh terdekat, kematian penunjuk perasaan boleh terus menyemarakkan ketegangan.