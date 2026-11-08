RIYADH: Kementerian tenaga Arab Saudi menyatakan pada 8 November bahawa sebuah bangunan milik Aramco di Riyadh menjadi sasaran dalam satu percubaan serangan, selepas pakatan pimpinan Arab Saudi yang menentang kumpulan Houthi di Yaman menyatakan ia berjaya memintas peluru berpandu yang dilancarkan kumpulan tersebut ke arah ibu kota Saudi itu.

Dalam kenyataannya, kementerian itu berkata “sebuah bangunan pentadbiran milik Saudi Aramco di Riyadh menjadi sasaran percubaan serangan”, lapor agensi berita AFP.

Tambahnya, serpihan yang jatuh mengakibatkan kerosakan kecil pada bangunan itu namun tiada kecederaan atau kematian dilaporkan.

Menara Aramco itu terletak di Pusat Kewangan Raja Abdullah (KAFD), yang merupakan antara lambang paling ketara usaha pembaharuan ekonomi dan sosial Saudi, lengkap dengan bangunan pencakar langit, cawangan runcit yang mewah serta kawasan hijau yang menghiasi kawasan itu.

Tindakan menyasarkan kawasan tersebut menandakan ketegangan yang meruncing dalam pertempuran negara itu dengan kumpulan Houthi.

Beberapa tingkat di menara Aramco kelihatan mengalami kerosakan, menurut seorang saksi yang memberitahu AFP, dengan kaca bertaburan dan kesan kerosakan kelihatan pada sebahagian muka bangunan menara itu.

Pakatan pimpinan Saudi yang menentang kumpulan Houthi di Yaman mendakwa bahawa ia telah memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan oleh kumpulan itu ke arah Riyadh pada 8 November, selepas letupan kuat kedengaran di ibu negara Saudi itu.

Pasukan Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran di wilayah Riyadh sejurus sebelum letupan tersebut kedengaran, menurut saksi agensi berita Reuters.

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Pihak berkuasa kemudiannya mengumumkan bahawa ancaman bahaya telah berlalu dan pakatan pimpinan Saudi itu berkata pihaknya telah memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu di Riyadh serta wilayah selatan.

Pertempuran antara kedua-dua pihak telah memusnahkan gencatan senjata yang diusahakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 2022, selepas Saudi memimpin pakatan negara-negara Arab memasuki Yaman pada 2015 untuk memulihkan pemerintah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa berikutan tindakan Houthi, kumpulan sekutu Iran, merampas ibu kota Sanaa.

Pertempuran yang kembali meletus sekarang ini telah menjadi medan pertempuran dalam perang Timur Tengah yang lebih luas, yang tercetus menyusuli serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada Februari 2026.

Kumpulan Houthi telah menyasarkan lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan minyak Saudi dengan peluru berpandu serta dron sejak pertempuran kembali tercetus pada Julai 2026, manakala Saudi melancarkan beberapa siri serangan udara terhadap sasaran kumpulan Houthi di Yaman.

Insiden terbaru ini berlaku sehari selepas Kementerian Kesihatan Yaman yang dikendalikan oleh Houthi menyatakan bahawa serangan udara Saudi telah mengorbankan sekurang-kurangnya 33 orang berhampiran Sanaa. - Agensi berita.

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