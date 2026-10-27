KAHIRAH: Parlimen Mesir pada 26 Oktober meluluskan penghantaran bantuan ketenteraan ke Arab Saudi bagi membantu kerajaan negara itu menghadapi serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran, ketika konflik di Timur Tengah semakin meruncing.

Keputusan itu dibuat atas permintaan Presiden Mesir, Encik Abdel Fattah al-Sisi, minggu lalu, sekali gus membuka kemungkinan Mesir terlibat lebih jauh dalam konflik serantau yang semakin meluas.

Bagaimanapun, pemerintah Mesir menegaskan bahawa bantuan ketenteraan tersebut hanya bertujuan mempertahankan Arab Saudi dan tidak melibatkan sebarang operasi serangan terhadap kedudukan Houthi di Yaman.

Menurut media pemerintah Mesir, Encik Sisi sebelum ini menjelaskan bahawa anggota tenteranya hanya akan beroperasi dalam wilayah Arab Saudi.

Dalam satu kenyataan, Parlimen Mesir menyatakan bahawa bantuan tersebut bertujuan mempertahankan wilayah, kedaulatan dan tempat suci Arab Saudi daripada sebarang serangan luar.

Setakat ini, Arab Saudi belum mengulas keputusan Parlimen Mesir itu, manakala kedua-dua negara juga belum mengesahkan secara terbuka sama ada Riyadh telah meminta bantuan ketenteraan daripada Kahirah.

Keputusan tersebut dibuat ketika pertempuran antara Arab Saudi dengan Houthi semakin sengit sejak beberapa minggu lalu.

Kumpulan Houthi melancarkan serangan terhadap lapangan terbang dan kemudahan minyak Arab Saudi, manakala Riyadh membalas dengan serangan ketenteraan terhadap kumpulan itu.

Perkembangan tersebut turut berlaku ketika pegawai Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan sedang merangka rancangan untuk melancarkan serangan baharu terhadap Iran.

Pada September lalu, Presiden Amerika, Encik Donald Trump, dilaporkan menolak permintaan Arab Saudi supaya Washington melancarkan serangan langsung terhadap Houthi.

Namun, Amerika terus memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi, termasuk bantuan risikan kepada sekutu Riyadh di Yaman dan pengisian minyak di udara bagi pesawat pejuang Saudi yang menjalankan rondaan pertahanan.

Menurut dua pegawai Amerika yang mengetahui operasi tersebut, bantuan berkenaan bertujuan memperkukuh keupayaan pertahanan Arab Saudi.

Britain turut mengumumkan rancangan menghantar pesawat pejuang bagi membantu melindungi bandar dan prasarana penting Arab Saudi daripada serangan.

Sebelum ini, Mesir berusaha mengelakkan penglibatan langsung dalam ketegangan serantau, sebaliknya menyokong usaha diplomatik untuk menamatkan peperangan Amerika dan Israel dengan Iran.

Bagaimanapun, pendirian tersebut semakin sukar dikekalkan apabila konflik Arab Saudi-Houthi mula mengancam keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah.

Laluan itu amat penting kepada ekonomi Mesir kerana ia bersambung dengan Terusan Suez, antara sumber utama pendapatan mata wang asing negara tersebut.

Arab Saudi juga merupakan sekutu strategik dan penyokong ekonomi penting Mesir.

Ratusan ribu rakyat Mesir bekerja di Arab Saudi dan menghantar wang kepada keluarga mereka di tanah air, sekali gus membantu menyokong ekonomi negara itu.

Pakar keselamatan Timur Tengah di Institut Perkhidmatan Bersatu Diraja (RUSI) yang berpangkalan di London, Dr H.A. Hellyer, berkata Mesir tidak mampu membiarkan Arab Saudi terjerumus dalam ketidakstabilan yang lebih serius.

Menurut beliau, kestabilan Arab Saudi amat penting kepada keselamatan serantau dan kepentingan strategik Mesir.

“Mesir tidak mampu membiarkan Arab Saudi terjerumus dalam ketidakstabilan yang lebih mendalam,” katanya.

Bagaimanapun, keputusan menghantar tentera ke Arab Saudi turut mencetuskan kebimbangan dalam kalangan rakyat Mesir yang masih mengingati pengalaman pahit penglibatan negara itu dalam perang saudara Yaman pada 1960-an.

Ketika itu, Mesir menghantar puluhan ribu anggota tenteranya ke Yaman dalam konflik yang berlarutan dan menelan perbelanjaan besar.

Pengkritik berpendapat penglibatan tersebut melemahkan kewangan dan kesiapsiagaan tentera Mesir menjelang peperangan dengan Israel pada 1967.

Dalam peperangan itu, Israel menawan Semenanjung Sinai dan mendudukinya selama lebih sedekad.

Kebimbangan terhadap kos penglibatan ketenteraan baru turut timbul ketika Mesir berdepan tekanan ekonomi.

Pada 26 Oktober, nilai mata wang paun Mesir jatuh ke paras terendah berbanding dolar Amerika, ketika Parlimen dijangka membuat keputusan mengenai bantuan ketenteraan tersebut.

Walaupun jumlah anggota tentera yang bakal dihantar belum diumumkan, keputusan itu dilihat sebagai sokongan penting kepada Arab Saudi dalam usahanya mendapatkan bantuan serantau dan antarabangsa.

Parlimen Mesir mula membahaskan permintaan Encik Sisi dalam beberapa sesi tertutup sebelum meluluskannya dengan sokongan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Dewan.

Bagaimanapun, kelulusan itu tidak bermakna tentera Mesir akan dihantar serta-merta kerana sebarang penugasan masih bergantung kepada permintaan rasmi Arab Saudi.

Mesir sebelum ini menyertai operasi ketenteraan pimpinan Arab Saudi terhadap Houthi pada 2015 dengan menyediakan sokongan udara dan laut.

Kapal perang Mesir turut membantu melindungi laluan perkapalan di Selat Bab al-Mandab, pintu masuk selatan Laut Merah.

Namun, laluan strategik itu sekali lagi menjadi tumpuan selepas Houthi mengumumkan sekatan terhadap kapal Arab Saudi pada Julai lalu dan menyerang kapal tangki yang melalui kawasan tersebut.

Kumpulan itu kemudian menawan beberapa kawasan pesisir Yaman berhampiran selat berkenaan daripada pasukan pemerintah Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa.

Ancaman terhadap laluan perdagangan tersebut meningkatkan kebimbangan Mesir bahawa konflik berpanjangan boleh menjejas pendapatan Terusan Suez dan memburukkan lagi tekanan ekonominya.

Keputusan Parlimen turut mendapat bantahan sebahagian anggota pembangkang yang mempersoalkan tujuan, tempoh dan kos penugasan tentera.

Parti Demokratik Sosial Mesir memilih untuk tidak menyokong usul tersebut kerana bimbang risiko terhadap keselamatan anggota tentera serta kemungkinan negara itu terheret ke dalam peperangan lebih luas.

Ahli Parlimen, Encik Abdel-Alim Dawood, pula dilaporkan enggan mengundi kerana bimbang penglibatan Mesir boleh mencetuskan konflik serantau lebih besar yang akhirnya menguntungkan Israel.