Raja Charles seru perpaduan UK-AS di Kongres di tengah hubungan tegang
Apr 28, 2026 | 12:55 PM
WASHINGTON: Raja Britain, King Charles III, dijangka menegaskan hubungan erat antara United Kingdom dan Amerika Syarikat dalam ucapan di hadapan Kongres pada 28 April ketika ketegangan antara kedua-dua negara semakin memuncak.
Menurut Istana Buckingham, Raja Charles akan mengakui wujud perbezaan antara kedua-dua negara, namun, menegaskan hubungan tersebut sentiasa dipulihkan.
Laporan berkaitan
Raja Charles akan lawat AS bagi ‘pulih’ hubungan dua halaApr 24, 2026 | 3:25 PM
Selepas sambutan Diraja, Starmer-Trump beralih ke isu dasar luar dan pelaburanSep 18, 2025 | 3:55 PM