Kementerian Kewangan (MOF) kini mengundang rakyat Singapura berkongsi pandangan mereka untuk Belanjawan akan datang, yang dijadual dibentangkan pada Februari 2026.
Belanjawan Singapura diadakan untuk setiap tahun kewangan, bermula 1 April dan berakhir 31 Mac tahun berikutnya.
Ia merangkumi unjuran pendapatan dan perbelanjaan pemerintah yang disemak untuk tahun kewangan semasa, serta anggaran bagi tahun kewangan akan datang.
Menurut The Straits Times (ST), individu, organisasi dan perniagaan boleh memberikan pandangan mereka dari 2 Disember hingga 12 Januari.
Dalam satu kenyataan pada 2 Disember, MOF menyenaraikan tema dan soalan berikut untuk maklum balas dan cadangan:
Maklum balas boleh dihantar menerusi laman web Belanjawan Singapura, laman mikro Reach Budget 2026, Facebook dan Instagram Reach Singapore, serta laman web ShareYourViews.
Unit maklum balas pemerintah, Reach, juga akan menganjurkan sesi mengumpulkan maklum balas orang ramai pada 21 Januari, antara 11.30 pagi dengan 2.30 petang di Geneo Mall dekat stesen MRT Kent Ridge.
Di samping itu, Persatuan Rakyat (PA) dan badan-badan akar umbinya akan mendekati rakyat Singapura bagi tujuan yang sama.
