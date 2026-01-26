Orang ramai melintas Sixth Avenue ketika salji turun di New York pada 25 Januari 2026. Ribut musim sejuk berskala besar yang melanda Amerika Syarikat pada 24 Januari membawa salji tebal dan hujan beku dari New Mexico hingga North Carolina, sekali gus mengancam puluhan juta penduduk dengan gangguan bekalan elektrik, kekacauan sistem pengangkutan dan cuaca sejuk melampau. Selepas membadai kawasan barat daya dan tengah negara itu, sistem ribut berkenaan mula melanda negeri-negeri berpenduduk padat di Mid-Atlantic dan Timur Laut apabila jisim udara sejuk meliputi sebahagian besar Amerika Syarikat - Foto AFP

WASHINGTON: Ribut musim sejuk berskala besar yang melanda beberapa wilayah di Amerika Syarikat sejak 24 Januari lalu terus mengakibatkan gangguan besar terhadap bekalan elektrik, pengangkutan udara dan kehidupan seharian, dengan cuaca sejuk melampau dilaporkan meragut sekurang-kurangnya enam nyawa setakat petang 25 Januari waktu tempatan.

Data terkini daripada PowerOutage.US, laman web yang menjejaki gangguan bekalan elektrik secara masa nyata, menunjukkan kira-kira 1.07 juta pengguna berada dalam kegelapan sehingga jam 4 petang 25 Januari. Negeri-negeri di bahagian selatan seperti Tennessee, Mississippi, Louisiana, Georgia dan Texas antara yang paling teruk terjejas.

Kadar gangguan elektrik di Tennessee dan Mississippi masing-masing melebihi 10 peratus, sebelum jumlah pelanggan tanpa bekalan elektrik menurun kepada sekitar 897,000 pada lewat petang 25 Januari.

Selain bekalan elektrik, sektor penerbangan turut terjejas teruk apabila lebih 16,000 penerbangan dibatalkan di seluruh negara setakat ini, dengan ribuan lagi penerbangan mengalami kelewatan. Bandar-bandar utama yang mencatat pembatalan dan kelewatan termasuk Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, New York, Philadelphia dan Washington, DC.

Pakar ramalan cuaca memberi amaran bahawa gelombang sejuk melampau itu dijangka berterusan di banyak negeri sehingga awal minggu ini, memandangkan ribut berkenaan masih meliputi kawasan luas di Amerika Syarikat.

Menurut laporan NBC, sebanyak 23 negeri dari selatan Amerika Syarikat hingga ke wilayah Timur Laut telah mengisytiharkan keadaan darurat.

Kira-kira 185 juta penduduk berada di bawah amaran cuaca musim sejuk pada 25 Januari, apabila suhu berbahaya menyelubungi kebanyakan kawasan tengah dan timur negara itu. CNBC melaporkan bahawa suhu “angin sejukl” di sesetengah kawasan menjunam ke paras minus 20 hingga minus 30 darjah Celcius, dengan suhu sebenar antara 10 hingga 40 darjah lebih rendah daripada purata.

Beberapa media tempatan, memetik ahli meteorologi Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, melaporkan bahawa amaran cuaca musim sejuk kini meliputi sekitar 213 juta penduduk di seluruh negara.

Salji tebal telah direkodkan di pelbagai negeri. Menurut ABC News, ketebalan salji melebihi 20 sentimeter dilaporkan di Arkansas, sekitar 28 sentimeter di Illinois dan Ohio, sekitar 33 sentimeter di Indiana, sekitar 20 sentimeter di Kansas, sekitar 30 sentimeter di Missouri, sekitar 18 sentimeter di Oklahoma, sekitar 15 sentimeter di Texas dan sekitar 13 sentimeter di Tennessee.

Cik Rachel, seorang penduduk berketurunan China yang tinggal di Tennessee dan menggunakan nama samaran, memberitahu Global Times bahawa ribut salji kuat melanda Nashville pada malam 24 Januari dan berterusan hingga awal pagi 25 Januari.

“Hampir seluruh bandar tiba-tiba terputus bekalan elektrik,” kata Cik Rachel. Laporan tempatan menunjukkan hampir 70,000 rumah di Davidson County berada dalam kegelapan. Menurutnya, suasana sunyi secara tiba-tiba menjadi detik paling menakutkan. “Lampu jalan padam, kawasan perumahan dan kedai-kedai menjadi luar biasa sunyi. Dari tingkap, saya dapat melihat salji tebal dan angin kencang mematahkan dahan pokok serta merosakkan talian elektrik. Sekarang barulah saya faham mengapa orang ramai panik membeli barangan runcit hujung minggu lalu,” kata Cik Rachel.

Di wilayah Timur Laut pula, salji setebal sekitar 30 sentimeter direkodkan di New Jersey, sekitar 28 sentimeter di New York dan sekitar 38 sentimeter di Pennsylvania, menurut ABC News.

Apabila ribut semakin kuat, pembelian panik turut dilaporkan di beberapa kawasan. Seorang pelajar China di New York yang dikenali sebagai Encik Han berkata sebuah pasar raya Trader Joe’s di Jalan 96 hampir kehabisan stok sepanjang hujung minggu. “Terutamanya di bahagian sayur-sayuran dan makanan sejuk beku, hampir tiada stok yang tinggal,” katanya.

Datuk Bandar New York City, Encik Zohran Mamdani, berkata sekurang-kurangnya lima orang ditemui mati di luar rumah sepanjang hujung minggu bersalji itu. Polis tempatan memaklumkan mangsa dipercayai gelandangan, dan siasatan sedang dijalankan bagi menentukan sama ada kematian tersebut berpunca daripada pendedahan kepada cuaca sejuk melampau.

NBC, memetik Jabatan Kesihatan Louisiana, melaporkan dua lelaki di negeri itu meninggal dunia akibat hipotermia yang dikaitkan dengan ribut musim sejuk tersebut.

CNN pula melaporkan bahawa salji dan cuaca ekstrem menyebabkan banyak sekolah membatalkan sesi persekolahan, dengan cuaca buruk dijangka berlarutan sepanjang minggu, sekali gus menimbulkan kebimbangan terhadap mereka yang masih tanpa tempat perlindungan atau bekalan elektrik.

Encik Han berkata bahan pencair salji telah ditabur di seluruh New York City sejak awal pagi apabila ketebalan salji mencecah sekitar 40 sentimeter. “Pada waktu siang, bandar ini kelihatan hampir normal, tetapi salji masih boleh dilihat di platform kereta api bawah tanah,” katanya.

Menurut ABC News, lebih 11,000 penerbangan dibatalkan pada25 Januari melibatkan penerbangan domestik, masuk atau keluar dari Amerika Syarikat, menjadikannya antara hari pembatalan penerbangan berkaitan cuaca terbesar dalam sejarah negara itu. Sekurang-kurangnya 2,500 penerbangan tambahan telah dibatalkan bagi Isnin.