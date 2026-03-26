Saudi arah pemegang visa tinggalkan negara sebelum 18 Apr jelang musim haji
Mar 26, 2026 | 10:24 AM
Jemaah Muslim yang menunaikan ibadah umrah berkumpul di kompleks Masjidil Haram di Kota Suci Makkah pada 20 Mac bagi menunaikan solat awal pagi Hari Raya Aidilfitri. - Foto AFP
RIYADH: Arab Saudi melanjutkan tempoh sah pelbagai kategori visa sehingga 18 April 2026 bagi warga asing yang tidak dapat meninggalkan negara itu susulan gangguan perjalanan akibat konflik serantau.
Kementerian Dalam Negeri dalam satu kenyataan pada 25 Mac memaklumkan, lanjutan itu melibatkan visa yang tamat pada atau selepas 25 Februari 2026, termasuk visa lawatan, umrah, transit serta visa keluar muktamad.
Laporan berkaitan
Saudi terima 1.68j anggota jemaah umrah antarabangsa sepanjang Ramadan 2026Mar 24, 2026 | 12:09 PM
Ribuan jemaah iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada 10 malam terakhir RamadanMar 10, 2026 | 10:19 AM