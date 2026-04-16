Topic followed successfullyGo to BHku
Saudi berkas 2 warga Mesir disyaki tipu pakej haji palsu di media sosial
Saudi berkas 2 warga Mesir disyaki tipu pakej haji palsu di media sosial
Apr 16, 2026 | 12:07 PM
Saudi berkas 2 warga Mesir disyaki tipu pakej haji palsu di media sosial
Pegawai keselamatan memeriksa kenderaan di pintu masuk ke Makkah ketika pihak berkuasa memperketat kawalan menjelang musim haji, susulan tindakan tegas terhadap penipuan pakej haji dalam talian. - Foto INSTAGRAM ARABVINESX
MAKKAH: Polis Makkah menahan dua warga Mesir selepas dikesan mempromosikan kempen haji palsu di media sosial yang menawarkan pakej lengkap termasuk penginapan, pengangkutan dan urusan korban.
Menurut pihak berkuasa, iklan tersebut didapati mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan, dengan tujuan memperdaya bakal jemaah.
