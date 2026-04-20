Saudi mula terima ketibaan jemaah Haji 2026
Saudi mula terima ketibaan jemaah Haji 2026
Kerja penyelenggaraan Kaabah selesai, kiswah Kaabah dinaikkan tiga meter menjelang musim Haji 2026
Apr 20, 2026 | 10:07 AM
Saudi mula terima ketibaan jemaah Haji 2026
RIYADH: Arab Saudi secara rasmi mula menerima ketibaan jemaah haji bagi musim 2026 melalui pintu masuk udara, darat dan laut, dengan pelaksanaan sistem perkhidmatan bersepadu bagi memastikan perjalanan berjalan lancar dan teratur.
Kementerian Haji dan Umrah dalam satu kenyataan pada 18 April memaklumkan, operasi kemasukan jemaah dikendalikan di bawah penyeliaan Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Haji, Putera Abdulaziz bin Saud bin Naif.
