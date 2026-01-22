Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum, mengenakan gaun berwarna ungu dengan sulaman tradisional masyarakat pribumi ketika pertemuan pertamanya dengan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, semasa majlis undian Piala Dunia 2026, satu pilihan busana yang dilihat melambangkan kekuatan dan kepimpinan wanita. Dalam gambar ini, Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menunjukkan kad bertulis “Mexico” semasa majlis undian Piala Dunia Bola Sepak Fifa 2026 yang akan berlangsung di Amerika Syarikat, Canada dan Mexico, di Kennedy Center, Washington, DC, pada 5 Disember 2025. - Foto AFP

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berdiri bersama pemain Chelsea, termasuk Reece James, ketika mereka meraikan kejayaan menjuarai Piala Dunia Kelab Fifa selepas menewaskan Paris Saint-Germain pada perlawanan akhir di Stadium MetLife, East Rutherford, New Jersey, pada 13 Julai 2025. - Foto REUTERS

Sekatan visa AS jejas persiapan Piala Dunia 2026, peminat global berdepan ketidakpastian Pemprosesan bagi peminat warga 75 negara termasuk negara yang layak ke kejohanan terkesan oleh dasar berkenaan

NEW YORK: Keputusan pentadbiran Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, untuk menggantung pemprosesan visa imigresen bagi warga 75 negara kini menimbulkan kebimbangan besar menjelang Piala Dunia 2026, apabila beberapa negara yang telah layak ke kejohanan itu turut terkesan oleh dasar berkenaan.

Dalam satu kenyataan di media sosial, Jabatan Negara Amerika Syarikat memaklumkan bahawa Washington sedang “menghentikan pemprosesan visa imigresen bagi 75 negara yang warga migrannya didakwa menerima manfaat kebajikan awam Amerika Syarikat pada kadar yang dianggap tidak boleh diterima.

Pemprosesan visa itu akan dihentikan mulai 21 Januari dan “akan kekal berkuat kuasa sehingga Amerika Syarikat dapat memastikan pendatang baharu tidak mengambil manfaat kewangan daripada rakyat Amerika,” menurut kenyataan tersebut.

Secara teori, penggantungan ini hanya melibatkan visa imigresen, manakala visa sementara seperti visa pelancong atau perniagaan masih akan dikeluarkan.

Namun, tiada keutamaan atau pengecualian khas diumumkan untuk peminat bola sepak yang ingin mengikuti pasukan negara masing-masing ke Amerika Syarikat.

Tiket Piala Dunia yang masih belum diagihkan sepenuhnya oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) menimbulkan ketidakpastian, apabila tiada jaminan permohonan visa pelancong dapat diproses tepat pada masanya, terutama ketika barisan permohonan dijangka semakin panjang menjelang kejohanan tersebut.

Antara negara yang terjejas dan telah layak ke Piala Dunia 2026 ialah Algeria, Brazil, Colombia, Iran, Maghribi, Senegal, Uruguay dan Tunisia, selain Mesir, Ghana, Haiti, Ivory Coast, Jordan, Cape Verde dan Uzbekistan.

Situasi ini berpotensi menjejaskan kehadiran penyokong dari negara-negara tersebut, sekali gus memberi kesan kepada suasana dan nilai komersial kejohanan.

Pentadbiran Encik Trump bagaimanapun membezakan antara atlet dan penonton.

Dalam laporan Associated Press (AP) pada 16 Januari, satu kabel rasmi yang dihantar kepada semua kedutaan dan konsulat Amerika Syarikat menjelaskan bahawa atlet, jurulatih dan kakitangan sokongan bagi kejohanan yang diklasifikasikan sebagai “acara sukan utama” dibenarkan memasuki Amerika Syarikat, walaupun sekatan perjalanan yang lebih luas dikenakan terhadap warga 39 negara serta pemegang pasport Penguasa Palestin.

Jabatan Negara Amerika Syarikat menegaskan bahawa pengecualian tersebut bertujuan memastikan penganjuran kejohanan sukan antarabangsa utama tidak terjejas, termasuk Piala Dunia dan Sukan Olimpik, meskipun dasar imigresen yang lebih ketat sedang dilaksanakan terhadap kemasukan warga asing dari negara-negara tertentu.

Namun kabel tersebut menegaskan bahawa penonton asing, wakil media dan penaja korporat tidak termasuk dalam pengecualian itu, kecuali mereka layak di bawah kategori lain.

“Hanya sebahagian kecil pengembara berkaitan Piala Dunia, Olimpik dan acara sukan utama lain yang layak untuk pengecualian,” menurut kabel tersebut.

Keputusan untuk menentukan acara sukan lain yang turut dilindungi di bawah pengecualian tersebut telah diserahkan kepada Setiausaha Negara, Marco Rubio.

Kabel berkenaan menyenaraikan acara yang diliputi, termasuk semua kejohanan dan pusingan kelayakan Olimpik dan Paralimpik, acara di bawah badan sukan kebangsaan Amerika Syarikat, kejohanan Special Olympics, serta semua acara rasmi yang dianjurkan atau disokong oleh Fifa dan konfederasinya.

Pengecualian itu turut merangkumi kejohanan sukan profesional utama Amerika Syarikat, antaranya Liga Bola Sepak Kebangsaan (NFL); Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan (NBA); Persatuan Bola Keranjang Wanita Kebangsaan (WNBA); Liga Besbol Utama (MLB), Liga Hoki Kebangsaan (NHL); Liga Bola Sepak Utama (MLS); NASCAR; Formula Satu; Persatuan Golf Profesional (PGA); Persatuan Golf Wanita Profesional (LPGA); LIV Golf; Liga Ragbi Utama; Hiburan Gusti Dunia (WWE); Kejohanan Pertarungan Terunggul (UFC) dan Gusti Elit Profesional (AEW).

Jabatan Negara turut menyatakan bahawa senarai ini boleh diperluaskan dari semasa ke semasa.

Dalam kalangan 39 negara yang dikenakan sekatan perjalanan, larangan penuh dikenakan terhadap Afghanistan, Iran, Haiti, Somalia, Syria, Sudan, Yaman dan beberapa negara Afrika serta Asia lain.

Larangan separa pula dikenakan terhadap negara seperti Angola, Senegal, Ivory Coast, Venezuela dan Zimbabwe.

Namun, di sebalik isu visa, wujud kebimbangan yang lebih besar dalam kalangan peminat antarabangsa tentang dasar imigresen dan keselamatan di Amerika Syarikat.

Operasi penguatkuasaan oleh Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam (ICE) telah mencetuskan bantahan awam di beberapa bandar Amerika, termasuk bandar tuan rumah Piala Dunia.

Pemimpin tempatan menuduh operasi itu bersifat perkauman, dengan penahanan dibuat berdasarkan rupa paras, loghat dan asal usul.

Pertubuhan kebebasan sivil dan kumpulan hak asasi manusia memberi amaran bahawa suasana imigresen yang tegang ini boleh membayangi Piala Dunia, bukan sahaja dari segi akses visa, tetapi juga rasa selamat dalam kalangan peminat dan keluarga yang merancang untuk hadir.

“Isunya bukan sekadar boleh masuk atau tidak, tetapi sama ada orang ramai berasa dialu-alukan dan dilindungi,” kata seorang aktivis hak asasi.

Secara tradisinya, Piala Dunia menjadi simbol perhimpunan global, menyatukan peminat dari seluruh dunia dalam suasana perayaan.

Ia bukan sekadar perlawanan di padang, tetapi juga pertemuan budaya: penyokong Afrika mengibarkan bendera, kumpulan penyokong fanatik dari Amerika Selatan memeriahkan perlawanan dengan nyanyian dan sorakan, peminat Asia berkhemah di zon peminat, serta komuniti diaspora yang melihat negara tuan rumah sebagai lambang keterangkuman dan kepelbagaian.

Namun, liputan berita tentang individu yang ditahan di jalanan, disoal siasat selama berjam-jam tanpa sebab jelas, atau terperangkap dalam operasi imigresen agresif, telah mengubah pertimbangan ramai. “Ini bukan lagi soal harga tiket semata-mata.

Ia soal keselamatan peribadi,” kata seorang peminat bola sepak dari Amerika Latin.

Pihak berkuasa pelancongan Amerika Syarikat dilaporkan sudah melihat penurunan angka pelawat.

Piala Dunia dijangka memberi rangsangan besar, tetapi dengan kos penginapan yang melambung dan kebimbangan terlibat secara tidak sengaja dalam penguatkuasaan imigresen, semakin ramai memilih untuk tidak datang.

Situasi ini meletakkan Fifa dalam kedudukan sukar.

Walaupun presidennya, Encik Gianni Infantino mempunyai hubungan rapat dengan Rumah Putih, badan induk bola sepak dunia itu berdepan persoalan besar tentang misinya.

Bolehkah kejohanan sukan terbesar dunia dianjurkan di tempat di mana jutaan peminat berasa tidak dialu-alukan atau tidak selamat?

“Memindahkan Piala Dunia bukan soal politik semata-mata,” kata seorang penganalisis sukan.

“Ia soal sama ada perayaan bola sepak global benar-benar inklusif.”

Tinjauan di forum dalam talian menunjukkan sentimen awam yang semakin ragu dan berhati-hati, dengan ramai peminat bola sepak menyuarakan kebimbangan mengenai akses visa, kos perjalanan yang tinggi serta keselamatan peribadi sekiranya mereka menghadiri Piala Dunia di Amerika Syarikat.

Perbincangan dalam kalangan penyokong dari pelbagai negara mencerminkan kegusaran bahawa suasana imigresen yang tegang dan penguatkuasaan yang agresif boleh menjejaskan pengalaman yang sepatutnya bersifat perayaan dan keterangkuman, sekali gus mendorong sebahagian peminat untuk mempertimbangkan semula rancangan perjalanan mereka.

Pada 14 Januari, Fifa mengumumkan bahawa lebih 500 juta permohonan tiket diterima dalam tetingkap pertama, satu angka yang menurut penganalisis mencerminkan minat global yang luar biasa terhadap Piala Dunia 2026.

Sambutan besar itu, kata mereka, sepatutnya menjadi petanda kejohanan berkenaan berpotensi menjadi perayaan bola sepak terbesar dan paling meriah dalam sejarah.

Namun penganalisis turut memberi amaran bahawa tanpa jaminan akses yang adil, jelas dan selamat kepada peminat antarabangsa, kejohanan tersebut berisiko kehilangan semangat keterangkuman yang menjadi teras Piala Dunia.