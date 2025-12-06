Dari kiri: Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa), Encik Gianni Infantino; Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump; Presiden Mexico, Cik Claudia Sheinbaum dan Perdana Menteri Canada, Encik Mark Carney bergambar swafoto semasa Undian Piala Dunia FIFA 2026. - Foto REUTERS

Piala Dunia 2026 bermula 11 Jun dengan Mexico lawan Afrika Selatan

WASHINGTON: Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun dengan Mexico menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca -- tempat ikonik perlawanan akhir 1970 dan 1986 -- diikuti oleh Korea Selatan menentang pemenang peringkat kalah mati selepas undian yang rumit pada 5 Disember.

Afrika Selatan muncul buat kali pertama sejak 2010, apabila mereka seri dengan Mexico dalam perlawanan pembukaan tetapi gagal mara ke peringkat kalah mati.

Tuan rumah bersama - Mexico, Amerika Syarikat dan Canada - akan menyertai perlawanan itu pada keesokan harinya, menentang Paraguay dan pemenang peringkat kalah mati -- mungkin Italy -- masing-masing di Los Angeles dan Toronto.

Undian untuk kejohanan 48 pasukan yang diperluas itu, dengan enam tempat masih perlu diisi melalui beberapa siri pertandingan kalah mati, adalah sangat rumit disebabkan oleh pelbagai sub-klausa geografi.

Bagaimanapun, ia kelihatan singkat selepas majlis pembukaan selama lebih sejam, turut menyaksikan Presiden Amerika Encik Donald Trump dianugerahkan hadiah keamanan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) yang baru diperkenalkan.

Juara bertahan Argentina dihimpunkan bersama Algeria, Austria dan Jordan, manakala juara lima kali Brazil akan menentang Maghribi -- pemenang separuh akhir pada 2022 -- Haiti dan Scotland.

Scotland akan muncul di peringkat akhir buat kali pertama sejak 1998, apabila mereka tewas kepada Brazil dalam perlawanan pembukaan, manakala satu-satunya penampilan Haiti sebelum ini adalah pada 1974.

Perlawanan pertama Perancis akan menentang Senegal dalam ulangan salah satu kejutan terbesar kejohanan, apabila pasukan Afrika mengejutkan juara bertahan ketika itu dalam perlawanan pertama mereka dalam kejohanan 2002. Norway dan salah satu pemenang peringkat kalah mati melengkapkan kumpulan mereka.

England akan memulakan perlawanan menentang Croatia, yang mengalahkan mereka dalam separuh akhir 2018, dan juga menentang Panama, yang mereka belasah 6-1 dalam peringkat kumpulan dalam kejohanan yang sama, dan Ghana.

Curacao, negara terkecil dengan 150,000 penduduk yang pernah mara ke peringkat akhir, akan berdepan Jerman, Ecuador dan Ivory Coast.

Sepanyol, pasukan nombor satu dunia, diundi bersama pasukan yang baru muncul, Cape Verde, Arab Saudi dan Uruguay.

Belanda bersama Jepun, Tunisia dan pemenang peringkat kalah mati, Belgium bersama Mesir, Iran dan New Zealand, manakala Portugal berdepan dengan Uzbekistan, Colombia dan pemenang peringkat kalah mati kelak.

Pasukan di luar kumpulan tuan rumah perlu menunggu sehingga 6 Disember untuk mengetahui tempat perlawanan dan waktu sepak mula selepas FIFA cuba mengoptimumkan siaran pelbagai pasaran TV di seluruh dunia.