Insiden tragis sebuah feri penumpang yang membawa puluhan penumpang karam dan tenggelam di Sungai Nil. - Foto REUTERS

KHARTOUM: Sekurang-kurangnya 21 orang maut akibat lemas manakala beberapa lagi masih hilang selepas sebuah feri penumpang karam di Sungai Nil, di Negeri River Nile, utara Sudan, menurut pihak pertahanan awam pada Khamis, 12 Februari.

Majlis Kedaulatan Sudan dalam satu kenyataan rasmi menyatakan dukacita atas kematian 21 mangsa, termasuk wanita dan kanak-kanak. Insiden itu berlaku pada petang Rabu, 11 Februari ketika feri kayu berkenaan membawa antara 30 hingga 35 penumpang menyeberangi sungai antara kampung Tayba al-Khawad dan Deim al-Qarai.

Penolong Ketua Pengarah Pertahanan Awam Sudan, Mejar Jeneral Qurashi Hussein, berkata enam atau tujuh penumpang berjaya diselamatkan setakat ini, manakala usaha mencari kira-kira 12 individu yang dipercayai masih hilang sedang diteruskan.

“Pasukan kami masih melakukan pencarian untuk menemukan mayat mangsa yang lemas di Sungai Nil,” katanya kepada Al Jazeera.

Menurut beliau, semua pasukan pertahanan awam di Negeri River Nile telah digerakkan, manakala bantuan tambahan dihantar dari Khartoum bagi mempercepat operasi mencari dan menyelamat.

Kenyataan kerajaan negeri River Nile memaklumkan bahawa 21 mayat telah ditemui setakat ini, dan senarai nama mangsa telah dikenal pasti. Bagaimanapun, beberapa penumpang masih belum ditemui.

Punca sebenar kemalangan tidak dijelaskan oleh pihak berkuasa. Saksi yang ditemui AFP berkata bot tersebut membawa kira-kira 30 orang ketika kejadian.

Rangkaian Doktor Sudan, sebuah persatuan profesional perubatan, menyifatkan tragedi itu sebagai bukti kelemahan sistem pengangkutan sungai di negara berkenaan. “Insiden ini mendedahkan kerapuhan pengangkutan sungai serta ketiadaan keperluan keselamatan asas,” menurut kenyataan kumpulan itu di platform X.

Mereka turut mendakwa bahawa kelewatan tindak balas pihak berkuasa tempatan dan pasukan penyelamat dalam beberapa jam pertama selepas bot karam telah “memburukkan lagi skala bencana”.

“Kami menuntut tindakan segera bagi memastikan keselamatan pengangkutan sungai dan mencegah tragedi serupa yang meragut nyawa orang awam tidak berdosa,” katanya.

Tragedi terbaharu ini bukan kejadian pertama di Negeri River Nile. Pada 2018, sekurang-kurangnya 23 orang, kebanyakannya kanak-kanak, maut selepas bot yang membawa mereka ke sekolah karam di Sungai Nil.

Ramai penduduk Sudan bergantung kepada pengangkutan sungai menggunakan bot kecil berenjin tunggal yang dikendalikan secara individu, terutama di kawasan luar bandar yang akses jalannya terhad.

Keadaan infrastruktur negara itu yang semakin merosot akibat konflik bersenjata hampir tiga tahun turut memburukkan risiko keselamatan. Perang antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera Pasukan Sokongan Pantas (RSF) telah memecahbelahkan negara, menyebabkan penutupan jalan, kemerosotan perkhidmatan awam serta sistem kesihatan dan pendidikan.