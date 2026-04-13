Selat Hormuz kembali tegang, Iran anggap sekatan laut AS ‘haram’
Sekitar 2 juta tong minyak Iran dijangka berisiko tidak dapat masuk pasaran dunia sehari
Apr 13, 2026 | 5:20 PM
Sebuah pesawat ‘MV-22 Osprey’ bersiap untuk berlepas di dek penerbangan kapal serangan amfibia kelas Amerika Syarikat, USS Tripoli (LHA 7), semasa Operasi ‘Epic Fury’ pada 2 April. Tentera Amerika memaklumkan ia akan memulakan sekatan terhadap semua pelabuhan Iran pada 13 April selepas rundingan antara pihak bertelagah di Pakistan gagal. - Foto AFP
TEHERAN: Tentera Iran berkata sekatan laut Amerika Syarikat yang dijadual bermula 14 April, 10 pagi waktu Singapura, adalah tindakan tidak sah dan bersamaan dengan perbuatan lanun, sambil memberi amaran tiada pelabuhan di Teluk akan selamat jika pelabuhan Iran sendiri diancam.
Kenyataan tegas itu muncul ketika Washington mengesahkan pelaksanaan sekatan terhadap semua pelabuhan Iran susulan kegagalan rundingan damai di Islamabad, sekali gus meningkatkan ketegangan di rantau Asia Barat yang sudah pun rapuh.
