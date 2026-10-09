RIYADH: Sebuah tadika dan sebuah pusat perubatan di ibu negara Arab Saudi, Riyadh, mengalami kerosakan akibat serpihan peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara negara itu.

ia berlaku ketika kumpulan Houthi dari Yaman meningkatkan serangan terhadap lapangan terbang dan prasarana penting negara tersebut.

Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi pada 8 Oktober mengesahkan kedua-dua bangunan awam itu mengalami kerosakan selepas pasukan pertahanan udara memintas peluru berpandu yang dilancarkan ke arah Riyadh.

Bagaimanapun, agensi itu tidak menyatakan sama ada terdapat mangsa yang terbunuh atau cedera. Mereka juga tidak memberikan butiran mengenai tahap kerosakan bangunan terbabit.

Serangan tersebut berlaku ketika Houthi, yang disokong Iran, mengumumkan tiga serangan terhadap Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid di Riyadh pada hari yang sama.

Jurucakap tentera Houthi, Encik Yahya Saree, berkata kumpulan itu turut melancarkan peluru berpandu ke arah lapangan terbang di Najran dan pangkalan udara di Khamis Mushait, kedua-duanya di selatan Arab Saudi.

Menurut dua saksi, sebuah pesawat milik syarikat penerbangan nasional Arab Saudi, Saudia Airlines, mengalami kerosakan pada badan pesawat, termasuk kesan retakan dan lubang, ketika diletakkan di terminal lapangan terbang itu.

Seorang sumber yang mengetahui kejadian itu pula berkata sekurang-kurangnya tiga pesawat mengalami kerosakan akibat serangan tersebut.

Terdahulu, gabungan tentera pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi di Yaman mengumumkan dua peluru berpandu yang dilancarkan ke arah Riyadh berjaya dipintas.

Serangan terbaharu itu mencerminkan peningkatan ancaman terhadap keselamatan Arab Saudi, khususnya Riyadh, sejak pertempuran antara Houthi dengan pasukan pemerintah Yaman kembali memuncak pada Julai lalu.

Sepanjang lapan bulan konflik lebih luas di Timur Tengah, ibu negara Arab Saudi itu berdepan serangan peluru berpandu dan dron pada skala serta kekerapan yang belum pernah berlaku sebelum ini.

Houthi turut memberi amaran bahawa kumpulan itu akan terus menyasarkan prasarana penting Arab Saudi, termasuk lapangan terbang dan kemudahan minyak, bagi memberi tekanan agar kerajaan tersebut supaya menghentikan operasi ketenteraan di Yaman.

Pada 8 Oktober, kumpulan itu menggesa pekerja meninggalkan kemudahan minyak Arab Saudi sebagai langkah keselamatan, beberapa hari selepas melancarkan serangan terhadap sebuah loji penapisan minyak utama di selatan Riyadh.

Arab Saudi merupakan pengeksport minyak mentah terbesar dunia, menjadikan sebarang serangan terhadap kemudahan tenaganya berpotensi menjejas bekalan dan pasaran minyak antarabangsa.

Di Riyadh, beberapa diplomat asing memberitahu agensi berita, AFP, bahawa mereka telah diarahkan berlindung di dalam bangunan kedutaan masing-masing selepas beberapa letupan kuat kedengaran di sekitar bandar itu pada sebelah pagi.

Beberapa sekolah antarabangsa di Riyadh turut mengambil langkah berjaga-jaga, termasuk memindahkan pelajar ke kawasan bawah tanah bagi melindungi mereka daripada kemungkinan serangan susulan.

Seorang waris yang enggan dikenali berkata anak perempuannya menghubunginya dalam keadaan ketakutan selepas mendengar letupan.

“Anak perempuan saya menelefon saya,” katanya kepada AFP sambil menjelaskan bahawa anaknya berada dalam keadaan amat tertekan.

Di kawasan pusat perniagaan Daerah Kewangan Raja Abdullah, beberapa syarikat dilaporkan mengarahkan pekerja meninggalkan pejabat sebagai langkah keselamatan.

Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid apabila sejumlah penerbangan mengalami kelewatan atau dibatalkan.

Pihak pengurusan lapangan terbang bagaimanapun tidak segera mengesahkan tahap gangguan tersebut, sebaliknya menasihatkan penumpang supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing sebelum memulakan perjalanan.

Amerika Syarikat pula menggesa rakyatnya yang berada di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan berikutan serangan terhadap lapangan terbang tersebut.

Kakitangan pemerintah Amerika kini diwajibkan mendapatkan kebenaran khas sebelum menggunakan lapangan terbang Riyadh.

Pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi sebelum ini mengesahkan bahawa seorang warga Sudan terbunuh dalam serangan terdahulu di lapangan terbang Riyadh, manakala seorang warga Mesir dan seorang warga Algeria maut dalam serangan di lapangan terbang Abha.

Peningkatan serangan Houthi berlaku ketika pertempuran di Yaman semakin sengit, selepas kumpulan itu melancarkan serangan besar-besaran dan menguasai keseluruhan kawasan pesisir Laut Merah negara tersebut pada September.

Houthi, yang menguasai ibu negara Yaman, Sanaa, sejak 2014, turut mengawal sebahagian besar kawasan berpenduduk utama negara itu.

Arab Saudi mula mengetuai campur tangan ketenteraan di Yaman pada 2015 bagi menyokong pemerintah Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa.

Selepas pertempuran kembali memuncak pada Julai, pemerintah Yaman melancarkan operasi ketenteraan untuk merampas semula kawasan strategik daripada Houthi, termasuk wilayah berhampiran laluan perkapalan penting di Laut Merah.

Pemerintah Yaman mendakwa pasukannya telah berjaya mengusir pejuang Houthi dari beberapa kawasan strategik, termasuk berhampiran bandar pelabuhan Mokha.

Bagaimanapun, Houthi menafikan kehilangan wilayah tersebut dan menegaskan bahawa mereka masih menguasai kawasan berkenaan.

Dakwaan kedua-dua pihak tidak dapat disahkan secara bebas berikutan kesukaran wartawan mendapatkan akses ke kawasan pertempuran.

Houthi juga dilaporkan menguasai beberapa kawasan di selatan Taiz, bandar ketiga terbesar Yaman, sekali gus memutuskan hubungan daratnya dengan Aden, ibu negara sementara pemerintah Yaman.

Keadaan itu menyebabkan kekurangan bekalan makanan dan tenaga, selain meningkatkan harga barangan keperluan asas.

Menurut data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), lebih 200,000 penduduk Yemen terpaksa meninggalkan rumah masing-masing sejak pertempuran kembali memuncak pada Julai.