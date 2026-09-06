* SQ950 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 6.20 pagi

* SQ952 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 7.40 pagi

* SQ956 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 9.05 pagi

* SQ953 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 8.05 pagi

* SQ955 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 9.25 pagi

* SQ957 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 11.00 pagi

* SQ958 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 12.35 tengah hari

* SQ968D berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 1.55 petang

* SQ960 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 3.10 petang

* SQ959 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 2.20 petang.

* SQ962 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 4.15 petang

* SQ951D berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 3.50 petang

* SQ964 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 5.20 petang

* SQ961 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 5.00 petang

* SQ966 berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 6.30 petang

* SQ963 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 6.05 petang

* SQ965 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 7.20 malam

* SQ967 berlepas dari Jakarta ke Singapura pada 6 September jam 8.15 malam

* SQ968D berlepas dari Singapura ke Jakarta pada 6 September jam 9.55 malam