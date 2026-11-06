WASHINGTON: Kemenangan Dr Abdul El-Sayed sebagai senator Islam pertama Amerika Syarikat mencetuskan kegembiraan dalam kalangan masyarakat Arab, dari Michigan hingga ke Timur Tengah, terutama selepas beliau menggunakan ungkapan Arab dalam ucapan kemenangannya.

Ahli politik Demokrat berketurunan Mesir itu menarik perhatian apabila menyindir Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance, yang sebelum ini memberi amaran bahawa kemenangan beliau boleh menyebabkan rusuhan dan keganasan di Detroit.

“JD, habibi,” kata Dr El-Sayed dalam ucapan kemenangannya, menggunakan perkataan Arab yang bermaksud “sayang” atau panggilan mesra kepada seseorang.

“Betapa ironinya apabila anda diwajibkan oleh Perlembagaan untuk melantik saya sebagai senator pada Januari nanti,” katanya.

Sindiran itu disambut dengan kegembiraan masyarakat Arab, yang melihat kemenangan beliau sebagai pencapaian bersejarah bagi masyarakat Islam di Amerika.

Perkataan ‘habibi’ sering digunakan dalam perbualan harian masyarakat Arab sebagai panggilan mesra kepada rakan atau orang tersayang.

Sepanjang kempen pilihan raya, penyokong Dr El-Sayed turut memakai kemeja-T dengan tulisan ‘Habibi for Abdul’ sebagai tanda sokongan.

Dr El-Sayed, anak kepada pendatang Mesir, turut menggunakan ungkapan insya-Allah, yang bermaksud “jika diizinkan Allah”, dan alhamdulillah, yang membawa maksud “segala puji bagi Allah”.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Mulai 16 November, Singapura dan Malaysia akan meningkatkan kuota teksi rentas sempadan berlesen bagi setiap negara kepada 500 teksi, berbanding 300 teksi sekarang.

Kuota teksi rentas sempadan S’pura-M’sia naik kepada 500

Nov 6, 2026 | 12:54 PM
Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Datuk Seri Ramlan Harun (empat dari kiri) pada sidang media selepas mesyuarat khas SPR bagi membincangkan urusan serta tarikh-tarikh penting untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Sarawak, di Kuching, Sarawak, pada 6 November.

PRN Sarawak ditetapkan pada 12 Dis, penamaan calon 28 Nov

Nov 6, 2026 | 2:35 PM
Keadaan di sebuah kedai makan dan gerai burger yang terjejas akibat banjir di Jalan Bukit Cerakah, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada malam 5 November.

Banjir Selangor: Lebih 1,000 penduduk dipindah

Nov 6, 2026 | 2:27 PM
PRN Melaka, calon Ketua Menteri, kerusi panas

PRN Melaka: Kerusi ditandingi calon Ketua Menteri dari BN, PH jadi tumpuan

Nov 6, 2026 | 2:16 PM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Encik Rahim Raus (depan, empat dari kiri) bersama isterinya (depan, lima dari kiri), dua anak perempuannya (yang paling kiri dan kanan) berserta menantu dan cucu-cucunya.

“Saya mahu membuat persiapan sebaik-baiknya” : Mengapa bapa ini membuat LPA

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
Individu yang didakwa ahli sindiket pemerdagangan bayi semasa perbicaraan di Bandung, Indonesia, pada 30 Jun.

Dalang dan anggota sindiket dagang bayi Indonesia ke S’pura dipenjara

Jul 21, 2026 | 3:24 PM
Persembahan silat oleh bintang filem, ‘Mat Kilau’, Datuk Adi Putra (tiga dari kiri), diiringi bersama kumpulan Rencak semasa sesi pelancaran DayaSeni di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 25 April.

DayaSeni Jamiyah satukan 3 negara rancakkan budaya Nusantara

Apr 29, 2026 | 12:05 PM
roti john, asal, asli

Selami asal usul roti john

Apr 24, 2026 | 2:35 PM

Beliau berkata kempen pilihan rayanya berjaya mengubah harapan yang dilambangkan ungkapan insya-Allah kepada kesyukuran melalui ungkapan alhamdulillah selepas memenangi pilihan raya.

Kemenangan itu dianggap lebih bermakna kerana beliau sebelum ini menjadi sasaran kenyataan anti-Islam sepanjang kempen pilihan raya.

Namun, daripada menjauhkan diri daripada identiti agamanya, Dr El-Sayed terus menonjolkan kepercayaan Islam dan warisan Mesirnya, selain lantang memperjuangkan hak rakyat Palestin.

Di media sosial, masyarakat Arab meraikan kemenangan beliau dengan berkongsi lagu dan video yang menggunakan perkataan habibi.

Seorang pengguna wadah X turut memuat naik video penyanyi terkenal Mesir, Sherine Abdel Wahab, menari sambil berseloroh bahawa Dr El-Sayed mungkin menjadikan lagu penyanyi itu sebagai lagu kebangsaan baharu Amerika.

Reaksi tersebut mencerminkan rasa bangga masyarakat Arab terhadap kejayaan seorang ahli politik Islam di negara yang menyaksikan sentimen anti-Islam menjadi sebahagian daripada perdebatan politik.

Bagi masyarakat Timur Tengah yang terus berdepan kesan peperangan dan konflik, kemenangan Dr El-Sayed turut membawa kegembiraan yang jarang dirasakan sejak kebelakangan ini.

Masyarakat Mesir khususnya terkenal dengan budaya humor dan kecenderungan menggunakan jenaka untuk menghadapi kesukaran hidup, sesuatu yang turut terserlah dalam sambutan terhadap kemenangan beliau. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-SayedNov 5, 2026 | 11:44 AM
Calon Islam, Arab cipta sejarah dalam pilihan raya ASNov 5, 2026 | 1:27 PM
Amerika Syarikatpilihan raya