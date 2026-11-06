WASHINGTON: Kemenangan Dr Abdul El-Sayed sebagai senator Islam pertama Amerika Syarikat mencetuskan kegembiraan dalam kalangan masyarakat Arab, dari Michigan hingga ke Timur Tengah, terutama selepas beliau menggunakan ungkapan Arab dalam ucapan kemenangannya.

Ahli politik Demokrat berketurunan Mesir itu menarik perhatian apabila menyindir Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance, yang sebelum ini memberi amaran bahawa kemenangan beliau boleh menyebabkan rusuhan dan keganasan di Detroit.

“JD, habibi,” kata Dr El-Sayed dalam ucapan kemenangannya, menggunakan perkataan Arab yang bermaksud “sayang” atau panggilan mesra kepada seseorang.

“Betapa ironinya apabila anda diwajibkan oleh Perlembagaan untuk melantik saya sebagai senator pada Januari nanti,” katanya.

Sindiran itu disambut dengan kegembiraan masyarakat Arab, yang melihat kemenangan beliau sebagai pencapaian bersejarah bagi masyarakat Islam di Amerika.

Perkataan ‘habibi’ sering digunakan dalam perbualan harian masyarakat Arab sebagai panggilan mesra kepada rakan atau orang tersayang.

Sepanjang kempen pilihan raya, penyokong Dr El-Sayed turut memakai kemeja-T dengan tulisan ‘Habibi for Abdul’ sebagai tanda sokongan.

Dr El-Sayed, anak kepada pendatang Mesir, turut menggunakan ungkapan insya-Allah, yang bermaksud “jika diizinkan Allah”, dan alhamdulillah, yang membawa maksud “segala puji bagi Allah”.

Beliau berkata kempen pilihan rayanya berjaya mengubah harapan yang dilambangkan ungkapan insya-Allah kepada kesyukuran melalui ungkapan alhamdulillah selepas memenangi pilihan raya.

Kemenangan itu dianggap lebih bermakna kerana beliau sebelum ini menjadi sasaran kenyataan anti-Islam sepanjang kempen pilihan raya.

Namun, daripada menjauhkan diri daripada identiti agamanya, Dr El-Sayed terus menonjolkan kepercayaan Islam dan warisan Mesirnya, selain lantang memperjuangkan hak rakyat Palestin.

Di media sosial, masyarakat Arab meraikan kemenangan beliau dengan berkongsi lagu dan video yang menggunakan perkataan habibi.

Seorang pengguna wadah X turut memuat naik video penyanyi terkenal Mesir, Sherine Abdel Wahab, menari sambil berseloroh bahawa Dr El-Sayed mungkin menjadikan lagu penyanyi itu sebagai lagu kebangsaan baharu Amerika.

Reaksi tersebut mencerminkan rasa bangga masyarakat Arab terhadap kejayaan seorang ahli politik Islam di negara yang menyaksikan sentimen anti-Islam menjadi sebahagian daripada perdebatan politik.

Bagi masyarakat Timur Tengah yang terus berdepan kesan peperangan dan konflik, kemenangan Dr El-Sayed turut membawa kegembiraan yang jarang dirasakan sejak kebelakangan ini.