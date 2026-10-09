Singapura mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam di Arab Saudi yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan orang awam.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 9 Oktober menegaskan bahawa serangan sedemikian tidak boleh diterima dan tidak mempunyai sebarang alasan yang boleh membenarkannya.

“Singapura mengutuk serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam di Arab Saudi yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan dalam kalangan orang awam.