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Singapura kutuk serangan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam Saudi
Singapura kutuk serangan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam Saudi
Singapura kutuk serangan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam Saudi
Singapura mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam di Arab Saudi yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan orang awam.
Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 9 Oktober menegaskan bahawa serangan sedemikian tidak boleh diterima dan tidak mempunyai sebarang alasan yang boleh membenarkannya.
“Singapura mengutuk serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam di Arab Saudi yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan dalam kalangan orang awam.
“Serangan sedemikian tidak boleh diterima dan tidak boleh dibenarkan atas apa jua alasan,” kata jurucakap MFA dalam kenyataan itu.