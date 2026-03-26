Skuad Singa bantu Emaviwe bangkit semula
Skuad Singa bantu Emaviwe bangkit semula
Beliau intai penampilan negara ke-12 bagi perlawanan di Stadium Negara menentang Bangladesh
Mar 26, 2026 | 3:26 PM
Skuad Singa bantu Emaviwe bangkit semula
Jordan Emaviwe disenaraikan sebagai salah seorang daripada lima penyerang dalam 27 pemain Skuad Singa. - Foto ST
Kali terakhir Jordan Emaviwe bermain dalam perlawanan di Stadium Negara, beliau meninggalkan padang dengan menitiskan air mata.
Dengan baki beberapa minit sebelum Singapura meraih kemenangan penting ke atas India, kesalahan membuat hantaran oleh pemain bola sepak kebangsaan itu membolehkan pasukan pelawat menyamakan kedudukan pada minit ke-90, menyebabkan harapan Skuad Singa untuk Piala Asia tergantung.
