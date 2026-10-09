Singapura mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam di Arab Saudi yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan orang awam.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam kenyataan 9 Oktober menegaskan, serangan sedemikian tidak boleh diterima dan tidak mempunyai sebarang alasan yang boleh membenarkannya.