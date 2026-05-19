Virus Ebola boleh merebak melalui sentuhan langsung dengan darah, cecair badan atau organ seseorang yang dijangkiti, serta permukaan atau objek yang tercemar. - Foto REUTERS

S’pura perketat pemantauan Ebola selepas amaran WHO Pengembara tertakluk kepada penilaian perubatan di pintu masuk jika mereka tunjukkan gejala Ebola

Singapura sedang mempertingkatkan langkah kesihatan awam berjaga-jaga bagi mencegah penyebaran virus Ebola ke Singapura, kata Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) pada 19 Mei.

CDA menambah bahawa ia memantau dengan teliti wabak penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Bundibugyo di Republik Demokratik Congo dan Uganda.

Pengembara akan tertakluk kepada penilaian perubatan di pintu masuk sekiranya mereka menunjukkan gejala Ebola dan telah melancong ke kawasan yang terjejas.

Mulai 19 Mei, CDA akan mempamerkan notis kesihatan mengenai wabak Ebola semasa di semua pintu masuk untuk pengembara yang masuk dan keluar negara ini.

Pengembara dari destinasi yang terjejas akan diberitahu untuk memantau diri mereka sendiri bagi gejala penyakit Ebola selama 21 hari dari tarikh berlepas dan segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya berasa tidak sihat.

Pengembara yang merancang untuk mengunjungi kawasan terjejas pula dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan bagi mengurangkan risiko jangkitan, kata CDA.

CDA turut mengingatkan doktor untuk sentiasa berwaspada terhadap penyakit Ebola dalam kalangan pesakit yang menunjukkan gejala dan mempunyai sejarah perjalanan terkini ke kawasan yang terjejas.

CDA akan menyesuaikan langkah kesihatan awamnya sekiranya penilaian risiko berubah, katanya.

CDA berkata langkah sudah pun ada untuk pengesanan awal dan pengurusan penyakit Ebola, termasuk Kad Pengisytiharan Kesihatan Elektronik yang mewajibkan pengembara yang masuk ke negara ini untuk mengisytiharkan status kesihatan dan sejarah perjalanan mereka.

Pengamal perubatan dan makmal juga dikehendaki memberitahu CDA dengan segera mengenai semua kes Ebola yang disahkan dan yang disyaki.

CDA menambah bahawa tiada penerbangan terus dari Congo dan Uganda ke Singapura, dan jumlah perjalanan adalah rendah.

Pada 17 Mei, WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan antarabangsa selepas wabak Ebola di Congo yang bermula awal Mei.

WHO menyatakan wabak itu merupakan “kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan di peringkat antarabangsa” – tahap amaran kedua tertinggi di bawah peraturan kesihatan antarabangsa.

Namun ia tidak sampai ke tahap mengisytiharkan kecemasan pandemik, iaitu tahap amaran tertinggi yang diperkenalkan pada 2024.

Wabak Ebola semasa setakat ini masih terhad di Congo dan Uganda yang berjiran, dengan sekurang-kurangnya 500 kes yang disyaki dan 130 kematian yang disyaki dilaporkan sehingga 19 Mei.

Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mengisytiharkan wabak Ebola di Congo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam peringkat benua, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan lewat malam pada 18 Mei.

Wabak itu disebabkan oleh strain virus Bundibugyo, yang mana tiada vaksin yang diluluskan atau rawatan khusus tersedia.

Kebenaran khas diperlukan sebelum sebarang rawatan eksperimen atau rawatan yang pernah berkesan untuk strain Ebola lain boleh digunakan, lapor Reuters.