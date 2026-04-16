Sumber: AS, Iran pertimbang lanjut gencatan senjata dua minggu lagi
Sumber: AS, Iran pertimbang lanjut gencatan senjata dua minggu lagi
Laporan: Gencatan senjata Lebanon boleh dikuat kuasa minggu ini
Apr 16, 2026 | 7:14 PM
Sumber: AS, Iran pertimbang lanjut gencatan senjata dua minggu lagi
Orang ramai menunggang motosikal di sepanjang jalan melepasi sepanduk yang memaparkan potret pelajar yang terkorban dalam serangan ke atas sebuah sekolah perempuan semasa konflik Amerika-Israel dengan Iran, di tengah gencatan senjata, di Dataran Tajrish, Teheran, Iran pada 15 April 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Amerika Syarikat dan Iran sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dijadual berakhir pada 21 April selama dua minggu lagi bagi memberi ruang kepada rundingan damai.
Menurut sumber yang mengetahui perkara itu, pengantara antara kedua-dua pihak kini berusaha mengatur perbincangan teknikal bagi menyelesaikan isu paling sensitif, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz dan program pengayaan nuklear Iran.
