Tarif 25 peratus AS ke atas rakan dagang Iran ketika angka korban protes terus meningkat

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengumumkan pengenaan tarif sebanyak 25 peratus ke atas semua barangan dari negara-negara yang menjalankan urusan perdagangan dengan Iran, satu langkah yang serta-merta meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Teheran ketika negara itu berdepan gelombang protes terbesar sejak Revolusi Islam 1979 dan memperhebat tindakan keras terhadap penunjuk perasaan.

Pengumuman tersebut dibuat melalui media sosial pada 12 Januari, dengan Encik Trump menegaskan bahawa tarif itu berkuat kuasa serta-merta, walaupun tanpa penjelasan terperinci mengenai skop atau mekanisme pelaksanaannya. “Mana-mana negara yang menjalankan perniagaan dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif 25 peratus ke atas sebarang urusan perdagangan dengan Amerika Syarikat. Perintah ini muktamad,” kata Encik Trump.

Langkah ini berpotensi mengganggu hubungan perdagangan utama Amerika Syarikat di peringkat global. Iran bukan sahaja mempunyai rakan dagang serantau, malah turut berurusan dengan ekonomi besar dunia seperti India, Turkey dan China. China khususnya merupakan pembeli terbesar minyak mentah Iran, dengan kilang penapisan bebasnya dilaporkan meningkatkan import minyak Iran sejak Disember lalu.

Keputusan Washington dibuat ketika Iran bergelut dengan protes besar-besaran yang telah meragut ratusan nyawa. Pertubuhan bukan pemerintah yang berpangkalan di Norway, Hak Asasi Iran (IHR), melaporkan sekurang-kurangnya 648 orang terbunuh, termasuk sembilan kanak-kanak, manakala ribuan lagi cedera.

Pengarah IHR, Encik Mahmood Amiry-Moghaddam, berkata angka sebenar mungkin jauh lebih tinggi.

“Menurut beberapa anggaran, jumlah korban mungkin melebihi 6,000 orang. Sekatan Internet menyukarkan pengesahan bebas,” katanya sambil menambah kira-kira 10,000 individu telah ditahan.

Beliau menegaskan masyarakat antarabangsa mempunyai tanggungjawab moral untuk melindungi penunjuk perasaan awam daripada pembunuhan beramai-ramai. Sekatan internet yang berlarutan selama empat hari, menurut NetBlocks, dilihat sebagai usaha menutup skala sebenar tindakan keras pihak berkuasa.

Sebagai tindak balas, pihak berkuasa Iran menganjurkan perhimpunan besar-besaran menyokong pemerintah di seluruh negara. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyifatkan perhimpunan itu sebagai bukti bahawa protes telah ditewaskan. “Perhimpunan besar ini telah menggagalkan rancangan musuh asing yang menggunakan ejen domestik,” katanya dalam kenyataan disiarkan televisyen negara, sambil menyifatkannya sebagai amaran kepada Amerika Syarikat.

Di Dataran Enghelab di Teheran, Speaker Parlimen Encik Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan Iran kini berdepan “perang empat penjuru”, merangkumi perang ekonomi, psikologi, ketenteraan, dan perang menentang “pengganas”, merujuk kepada penunjuk perasaan.

Encik Trump sebelum ini berulang kali memberi amaran bahawa Amerika Syarikat tidak akan berdiam diri jika Iran terus menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya. Setiausaha Akhbar Rumah Putih, Cik Karoline Leavitt, mengesahkan bahawa pilihan ketenteraan, termasuk serangan udara, masih dipertimbangkan.

“Diplomasi sentiasa menjadi pilihan pertama presiden, tetapi semua pilihan lain kekal di atas meja,” katanya.

Encik Trump dalam wawancara bersama Fox News menyatakan bahawa Iran akan “dipukul dengan sangat keras” jika keganasan terhadap penunjuk perasaan berterusan. Beliau turut memaklumkan bahawa kepimpinan Iran telah menghubunginya untuk membuka rundingan, walaupun butiran lanjut tidak didedahkan.

“Kami sedang menilai perkara ini dengan sangat serius. Tentera sedang menilainya, dan kami mempertimbangkan beberapa pilihan yang sangat tegas,” katanya kepada wartawan.



Langkah tarif baru ini menambah tekanan ke atas hubungan perdagangan Amerika Syarikat dengan India dan China. Sebelum ini, Washington telah mengenakan tarif sehingga 50 peratus ke atas barangan India yang dikaitkan dengan pembelian minyak Russia, walaupun kedua-dua pihak sedang berusaha memuktamadkan perjanjian perdagangan.

Tambahan tarif ke atas China pula berisiko menjejaskan gencatan perdagangan yang dirundingkan Encik Trump dengan Presiden Xi Jinping pada penghujung 2025.

Situasi ini turut dibayangi keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang dijangka pada 14 Januari berhubung kesahan tarif global Encik Trump. Keputusan yang tidak memihak kepada presiden boleh mengehadkan keupayaannya mengenakan sekatan secara pantas terhadap rakan dagang Iran.

Kesatuan Eropah (EU) menyatakan sokongan terhadap penunjuk perasaan Iran dan sedang meneliti kemungkinan mengenakan sekatan tambahan terhadap Teheran. Parlimen Eropah turut melarang semua diplomat Iran daripada memasuki premisnya.

Presiden Perancis, Emmanuel Macron, mengutuk keganasan negara terhadap rakyat Iran. “Kami mengecam keganasan negara yang secara membuta tuli menyasarkan wanita dan lelaki Iran yang berani menuntut hak mereka,” katanya.

Sebaliknya, Russia mempertahankan Teheran dan mengecam campur tangan kuasa asing, menyifatkannya sebagai usaha mencetuskan ketidakstabilan.



Ancaman Encik Trump terhadap Iran berlaku tidak lama selepas serangan Amerika Syarikat di Venezuela yang membawa kepada penahanan Encik Nicolas Maduro, sekali gus meningkatkan kebimbangan bahawa Washington bersedia menggunakan kuasa ketenteraan terhadap negara pengeluar minyak yang dianggap bermusuhan.

Sebarang campur tangan ketenteraan oleh Amerika Syarikat atau Israel berisiko menyeret negara jiran ke dalam konflik dan menjejaskan keselamatan Selat Hormuz, laluan penting eksport tenaga dunia.