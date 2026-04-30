Tentera Israel serbu kapal flotila bantuan buat Gaza dekat Greece
Apr 30, 2026 | 11:46 AM
Gambar tangkap layar daripada video yang disiarkan Global Sumud Flotilla di wadah X menunjukkan aktivis di atas sebuah kapal bantuan ketika Israel dilaporkan memintas flotila menuju Gaza di perairan antarabangsa berhampiran Greece. - Foto GLOBAL SUMUD FLOTILLA X
DOHA: Israel dilaporkan memintas beberapa kapal bantuan kemanusiaan menuju ke Gaza di perairan antarabangsa berhampiran Greece, dalam tindakan yang dikecam penganjur flotila sebagai “peningkatan sikap kebal Israel daripada sebarang tindakan”.
Global Sumud Flotilla berkata kapal-kapalnya dihampiri bot laju tentera Israel, disekat menggunakan dron, gangguan komunikasi dan pasukan bersenjata ketika berada di tengah Laut Mediterranean.
