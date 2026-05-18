BANGKOK: Siasatan kemalangan antara sebuah bas penumpang yang terhenti di landasan dengan sebuah kereta api pengangkut barangan pada 16 Mei kini menjurus pada halangan di lintasan kereta api elektronik itu.

Nahas itu mengorbankan lapan orang dan mencederakan 30 yang lain.

Laporan berkaitan
Penyelamat Thai berdepan timbunan mayat dalam nahas ngeri kereta apiJan 15, 2026 | 2:12 PM
Kren hempap tren di Thailand, lebih 30 maut, 60 cederaJan 14, 2026 | 3:26 PM
kereta apiTHAILAND