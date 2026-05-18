Thailand siasat kaitan halangan lintasan dengan punca nahas kereta api ragut 8 nyawa
May 18, 2026 | 1:02 PM
Anggota penyelamat Thailand memadamkan kebakaran dan menyelamatkan penumpang susulan nahas antara sebuah kereta api barangan dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand, pada 16 Mei 2026. - Foto: EPA
BANGKOK: Kemalangan kereta api antara sebuah bas penumpang yang terhenti di landasan dengan sebuah kereta api pengangkut barangan pada 16 Mei - telah menyebabkan halangan di lintasan kereta api elektronik diteliti.
Nahas itu mengorbankan lapan orang dan mencederakan 30 yang lain.
