Askar-askar Israel keluar dari sebuah terowong di bawah Hospital Eropah di Khan Younis, Jaluran Gaza, ketika operasi darat Israel terhadap kumpulan Hamas pada 8 Jun 2025. - Foto fail

GAZA/TEL AVIV: Tentera Israel berkata pada 30 November mereka telah membunuh lebih 40 militan Palestin dalam operasi sepanjang minggu lalu, dengan tumpuan utama pada rangkaian terowong di Rafah, kawasan paling selatan di Jaluran Gaza.

Dalam kenyataan awal hari yang sama, tentera Israel memaklumkan bahawa empat militan telah ditembak mati ketika muncul dari terowong bawah tanah di selatan Gaza pada waktu malam.

Israel berkata puluhan anggota Hamas dipercayai masih bersembunyi di dalam terowong itu, terutamanya di kawasan yang kini berada di bawah kawalan tenteranya.

Menurut kenyataan tentera: “Dalam tempoh 40 hari, pasukan kami memberi tumpuan kepada timur Rafah dengan matlamat memusnahkan laluan terowong bawah tanah yang masih wujud serta menghapuskan pengganas yang bersembunyi di dalamnya.”

Tentera menambah bahawa “lebih 40 pengganas telah dihapuskan minggu ini,” dan menyatakan bahawa berpuluh-puluh pintu terowong serta tapak infrastruktur militan turut dimusnahkan.

Sumber diplomatik memberitahu AFP pada 27 November bahawa rundingan sedang dijalankan mengenai nasib anggota Hamas yang masih berada dalam rangkaian terowong di selatan Gaza.

Ini termasuk perbincangan tentang kemungkinan laluan selamat keluar daripada kawasan yang kini dikepung Israel.

Pada 26 November, Hamas buat pertama kali mengakui keadaan tersebut secara terbuka apabila menyeru negara pengantara supaya menekan Israel agar membenarkan laluan selamat.

Rangkaian terowong Hamas telah lama menjadi tumpuan ketenteraan Israel.

Reuters melaporkan pada 2024 bahawa terowong-terowong ini menjangkau ratusan kilometer, digambarkan oleh seorang tebusan yang dibebaskan sebagai “seperti sarang labah-labah”.

Sumber serantau dan Barat berkata terdapat pelbagai jenis terowong termasuk terowong serangan, penyeludupan, penyimpanan serta laluan operasi yang dibina di bawah permukaan tanah Gaza dan di sepanjang sempadannya.

Gencatan senjata yang dikelola Amerika Syarikat bersama Mesir, Turkey dan Qatar mula berkuat kuasa pada 10 Oktober.

Mengikut syaratnya, tentera Israel berundur ke belakang Garisan Kuning, sempadan yang ditanda dengan bongkah konkrit berwarna kuning di beberapa lokasi dalam Gaza.

Para anggota Hamas yang berlindung dalam terowong kini berada di bahagian yang dikuasai Israel.

Pada 27 November, seorang tokoh Hamas di Gaza memberitahu AFP bahawa kumpulan itu menganggarkan antara 60 hingga 80 anggotanya masih berada di dalam terowong.

Walaupun gencatan senjata sedang berlangsung, kedua-dua pihak menuduh satu sama lain melanggar syarat yang dipersetujui.