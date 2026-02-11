Saudi mula keluar visa haji lebih awal, sasar lebih sejuta jemaah

Umat Islam menunaikan solat sunat Aidilfitri di sekitar Kaabah di Masjidil Haram, kota suci Makkah, Arab Saudi, pada awal pagi 30 Mac 2025, sempena sambutan Aidilfitri yang menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. - Foto AFP

RIYADH: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mula mengeluarkan visa Haji bagi musim 1447 Hijrah atau 2026 seawal 8 Februari, kira-kira empat bulan sebelum musim ibadah bermula.

Langkah itu menandakan permulaan lebih awal berbanding tahun-tahun sebelumnya, ketika kerajaan bersiap sedia menyambut lebih satu juta jemaah ke Kota Suci Makkah.

Menurut kenyataan kementerian, pengeluaran visa lebih awal merupakan sebahagian daripada kalendar operasi strategik bagi memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan dan infrastruktur sebelum ketibaan jemaah.

“Pengeluaran visa bagi musim Haji 1447H bermula hari ini sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan memperkemas persiapan lebih awal,” menurut kementerian itu.

Kementerian turut memaklumkan bahawa semua kontrak perkhidmatan di Tanah Suci, termasuk penginapan di Makkah dan Madinah serta perkhidmatan pengangkutan di lokasi ibadah, telah dimuktamadkan pada Januari 2026.

Pendaftaran jemaah di negara-negara peserta pula dibuka sejak Oktober tahun lalu selepas mesyuarat persiapan diselesaikan.

Setakat ini, kira-kira 750,000 jemaah telah mendaftar, termasuk 30,000 yang menempah pakej secara langsung dari negara masing-masing.

Sebanyak 485 kem khas telah diperuntukkan untuk menempatkan jemaah antarabangsa, manakala 73 pejabat urusan Haji di pelbagai negara telah memenuhi syarat kontrak asas.

“Rombongan pertama jemaah dijangka tiba di Arab Saudi pada 18 April 2026, menandakan fasa operasi akhir musim ini,” jelas kementerian.

Bagi mengurus skala besar tersebut, kementerian menggunakan platform digital rasmi Nusuk Masar serta sistem dompet elektronik untuk mempercepatkan proses kontrak dan pembayaran, selain meningkatkan ketelusan dan mengurangkan kekeliruan tempahan.

Kementerian menegaskan pematuhan ketat terhadap garis masa yang ditetapkan adalah penting untuk memastikan ibadah Haji berlangsung dengan selamat dan teratur.

“Pematuhan jadual ini penting bagi memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dalam suasana yang selamat, cekap dan bermaruah,” menurut kenyataan itu.

Musim Haji 2026 dijangka berlangsung antara 24 hingga 29 Mei, tertakluk kepada cerapan anak bulan.

Inisiatif ini adalah sebahagian daripada Program Pengalaman Jemaah di bawah pelan transformasi nasional Arab Saudi, Wawasan 2030, yang menjadikan pelancongan agama sebagai salah satu tonggak utama ekonomi negara.

Menurut Pihak Berkuasa Am Statistik Arab Saudi (GASTAT), seramai 1,673,230 jemaah menunaikan Haji pada 2025, dengan 90 peratus daripadanya merupakan jemaah antarabangsa dan 95 peratus tiba melalui udara.

Dalam sektor perhotelan, Arab Saudi merancang menambah 320,000 bilik hotel baharu bagi memenuhi peningkatan permintaan, termasuk kira-kira 221,000 bilik di Makkah dan Madinah menjelang 2030.

Pada Januari lalu, rangkaian Hilton membuka dua hotel baharu di Makkah, menggandakan kehadirannya di kota itu kepada lebih 4,100 bilik.

Langkah awal pengeluaran visa dan penyelarasan operasi ini mencerminkan usaha berterusan kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan serta menampung pertambahan jemaah dari seluruh dunia, selaras dengan sasaran menarik 30 juta pengunjung agama menjelang 2030.