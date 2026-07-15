Trump kenakan semula sekatan laut ke atas Iran, ancam serang loji tenaga, jambatan

Seorang wanita Iran berjalan di sisi papan iklan besar berunsur anti-Amerika Syarikat yang memaparkan Presiden Donald Trump di dalam keranda, di Dataran Enghelab, Teheran, pada 15 Julai. - Foto EPA

Seorang wanita Iran berjalan di sisi papan iklan besar berunsur anti-Amerika Syarikat yang memaparkan Presiden Donald Trump di dalam keranda, di Dataran Enghelab, Teheran, pada 15 Julai. - Foto EPA

Trump kenakan semula sekatan laut ke atas Iran, ancam serang loji tenaga, jambatan

Trump kenakan semula sekatan laut ke atas Iran, ancam serang loji tenaga, jambatan Trump ganti cadangan caj 20% Selat Hormuz dengan perjanjian perdagangan Teluk

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengenakan semula sekatan laut ke atas semua pelabuhan Iran dan mengancam menyerang loji jana kuasa serta jambatan di negara itu minggu depan sekiranya Teheran enggan kembali ke meja rundingan.

Langkah itu menandakan peningkatan baharu dalam konflik Amerika-Iran yang kembali memuncak sejak minggu lalu, sekali gus menimbulkan keraguan terhadap ketahanan memorandum persefahaman yang dicapai pada Jun bagi meredakan perang berbulan-bulan di rantau tersebut.

Tentera Amerika turut melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran bagi “terus melemahkan keupayaan Iran yang digunakan untuk menyerang kapal dagang di Selat Hormuz”.

Dalam wawancara bersama Fox News pada 14 Julai, Encik Trump berkata Washington belum menyasarkan kemudahan tenaga Iran tetapi memberi amaran bahawa serangan terhadap prasarana penting itu akan dilakukan sekiranya Teheran terus menolak rundingan.

“Saya menyimpan sasaran tenaga untuk peringkat terakhir, tetapi akhirnya kami akan menyerang sasaran tenaga,” katanya.

“Minggu depan giliran loji janakuasa, minggu depan juga jambatan, kecuali mereka kembali ke meja rundingan,” tambahnya.

Encik Trump berkata wakil perunding Amerika sudah menghubungi rakan sejawat mereka dari Iran dan memberi amaran supaya Teheran segera mencapai persetujuan.

Bagaimanapun, Timbalan Menteri Luar Iran, Encik Kazem Gharibabadi, menegaskan tekanan ketenteraan dan ekonomi tidak akan memaksa negaranya kembali berunding.

“Sekiranya Amerika beranggapan bahawa dengan memperketat tindakan, melancarkan serangan tentera dan mengenakan sekatan ekonomi, kami akan kembali ke meja rundingan, mereka silap,” katanya kepada televisyen pemerintah.

Sekatan laut terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan serta kawasan pantai Iran berkuat kuasa semula pada 8 malam waktu Greenwich pada 14 Julai, bersamaan 4 pagi pada 15 Julai waktu Singapura.

Sekatan itu pernah ditarik balik pada Jun selepas kedua-dua pihak mencapai memorandum persefahaman sementara.

Encik Trump berkata Selat Hormuz masih dibuka kepada semua kapal kecuali kapal milik Iran atau yang menuju ke pelabuhan negara itu.

Tentera Amerika kini menempatkan lebih 20 kapal perang dan ratusan pesawat tentera di seluruh rantau berkenaan.

Pada masa sama, Amerika melancarkan serangan ke beberapa kawasan di selatan Iran.

Pejabat gabenor wilayah berkenaan berkata peluru Amerika mengenai sebuah lokasi berhampiran Bandar Abbas, bandar pelabuhan utama Iran di Selat Hormuz.

Agensi berita pemerintah Iran, Irna, pula melaporkan serangan turut mengenai kawasan berhampiran Sirik, manakala Pulau Qeshm dilaporkan terkena peluru Amerika kira-kira 7 malam pada 14 Julai.

Iran membalas dengan melancarkan serangan dron dan peluru berpandu terhadap kedudukan Amerika serta sekutunya di rantau itu.

Tentera Iran berkata ia menyerang pangkalan Amerika di Azraq, Jordan, menggunakan dron pada awal 15 Julai.

Kor Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) pula mendakwa menyasarkan kemudahan senjata dan tempat penyimpanan di Bahrain dan Kuwait.

Tentera Kuwait berkata sistem pertahanan udaranya sedang memintas serangan dron Iran, manakala sebuah kebakaran yang tercetus berjaya dikawal.

Bahrain, yang menempatkan pangkalan tentera laut Amerika, turut melaporkan berjaya menangkis serangan udara Iran.

Tiada pengesahan segera daripada Pentagon berhubung dakwaan serangan terhadap pangkalan Amerika di Jordan, manakala beberapa laporan dari medan konflik belum dapat disahkan secara bebas.

Ketegangan terbaru itu turut memburukkan keadaan keselamatan di Selat Hormuz, laluan sempit yang menjadi nadi utama perdagangan tenaga dunia.

Sebelum perang bermula pada Februari, kira-kira satu perlima penghantaran minyak dan gas dunia melalui selat tersebut setiap hari.

Amerika mendakwa Iran menyerang tujuh kapal dagang sepanjang minggu lalu, menyebabkan hampir sedozen anak kapal terbunuh, hilang atau cedera.

Amiriah Arab Bersatu (UAE) pula berkata seorang anak kapal warga India terbunuh dan lapan lagi cedera selepas dua kapal tangki minyak miliknya terkena peluru berpandu Iran di Selat Hormuz.

IRGC mendakwa dua kapal tangki besar yang “melanggar arahan” telah diserang dan dilumpuhkan selepas tidak mengendahkan beberapa amaran, tetapi tidak mengenal pasti kapal berkenaan.

Encik Trump sebelum ini mencadangkan bayaran 20 peratus ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz, tetapi menarik balik cadangan itu selepas menerima kritikan daripada agensi perkapalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan beberapa pihak lain.

Beliau kemudian berkata Amerika akan menggantikan cadangan itu dengan usaha mendapatkan pelaburan daripada negara Teluk, tetapi tidak mendedahkan sebarang komitmen khusus.

Konflik itu turut memberi kesan kepada pasaran tenaga global.

Harga minyak mentah Brent meningkat kira-kira 15 peratus dalam tempoh tujuh hari kepada AS$85 (S$109) setong, paras tertinggi sejak pertengahan Jun.

Kenaikan harga petrol juga meningkatkan tekanan politik terhadap Encik Trump menjelang pilihan raya Kongres pada November.

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) sebelum ini memberi amaran bahawa perang yang berlanjutan melepasi pertengahan Julai boleh membawa risiko besar kepada ekonomi dunia, terutama selepas banyak negara menggunakan sebahagian besar simpanan minyak strategik mereka bagi mengawal kenaikan harga.



Perang yang bermula dengan serangan bersama Amerika-Israel ke atas Iran pada Februari sudah mengorbankan ribuan orang, terutama di Iran dan Lebanon, sebelum berkembang ke beberapa negara Teluk.

Washington menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear, manakala Teheran menafikan ia berusaha membangunkan senjata tersebut.

Iran pula menuntut sekatan ekonomi ditamatkan dan mahu negara lain mengiktiraf pengaruhnya terhadap Selat Hormuz.