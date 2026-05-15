Trump dakwa AS, Xi sepakat Iran tidak boleh miliki senjata nuklear
May 15, 2026 | 2:53 PM
Presiden Donald Trump berjalan bersama PresidenXi Jinping di kompleks kepimpinan Zhongnanhai pada Jumaat, 15 Mei 2026, di Beijing. - Foto REUTERS
BEIJING: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, berkata kesabarannya terhadap Iran semakin menipis sambil menegaskan bahawa Teheran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear dan perlu membuka semula Selat Hormuz kepada laluan perkapalan antarabangsa.
Kenyataan itu dibuat selepas Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Jumaat, 15 Mei dalam siri rundingan yang turut menyentuh perang Iran, Taiwan, perdagangan dan isu geopolitik lain.
