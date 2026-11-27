WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mendakwa kemenangan ke atas Iran semakin hampir, namun menegaskan pentadbirannya masih memberi peluang kepada Teheran untuk mencapai perjanjian bagi mengelakkan lebih banyak nyawa terkorban.

Kenyataan itu dibuat sedang Qatar dan Pakistan meneruskan usaha pengantaraan dengan menyampaikan pelbagai cadangan antara Washington dengan Teheran dalam usaha mengakhiri konflik yang berlarutan sejak Februari.

Menteri Ehwal Luar Iran, Encik Abbas Araghchi, mengesahkan pada 26 November bahawa usaha diplomatik masih diteruskan, meskipun pendirian Teheran berhubung syarat pembukaan semula Selat Hormuz tidak berubah.

Bercakap kepada stesen televisyen pemerintah Iran, beliau berkata beberapa cadangan telah dikemukakan dan sedang diteliti bagi mencari jalan keluar daripada kebuntuan rundingan antara kedua-dua negara.

“Beberapa idea telah dikemukakan dan saya fikir jalan baru boleh dibuka. Cadangan ini sedang diteliti, namun pendirian utama kami tidak berubah.

“Kami mempunyai beberapa tuntutan yang perlu dipenuhi sebelum Selat Hormuz boleh dibuka,” katanya.

Encik Araghchi bagaimanapun berkata kementeriannya kini memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh daya tahan ekonomi Iran dalam menghadapi sekatan antarabangsa, dan bukan semata-mata tertumpu pada rundingan dengan Amerika.

Menurut beliau, Teheran sedang menggunakan pelbagai saluran bagi memenuhi keperluan negara serta menangani usaha mengenakan sekatan dan kepungan ekonomi terhadap Iran.

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Antara tuntutan yang dikemukakan Iran kepada Washington termasuk menamatkan apa yang disifatkannya sebagai sekatan maritim, menjamin laluan selamat bagi kapal dagang dan kapal tangki minyak melalui Selat Hormuz serta menarik balik sekatan ekonomi unilateral.

Teheran turut menuntut pengecualian sekatan bagi eksport minyaknya, pembebasan aset Iran yang dibekukan di luar negara, pengekalan bahan nuklear di dalam negara itu serta penamatan perang.

Selat Hormuz merupakan antara laluan perdagangan tenaga terpenting dunia.

Pertikaian mengenai kebebasan pelayaran di laluan strategik itu terus menjadi antara halangan utama dalam usaha mencapai penyelesaian konflik.

Amerika dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, mendorong Teheran bertindak balas dengan menyerang Israel serta kemudahan yang didakwanya milik tentera Amerika di beberapa negara Arab.

Washington dan Teheran menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun hasil usaha pengantaraan Pakistan.

Bagaimanapun, pelaksanaan persetujuan itu tergendala berikutan perselisihan mengenai kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz.

Sejak Julai, pertempuran antara Amerika dengan Iran tercetus semula dari semasa ke semasa, malah turut merebak ke beberapa negara Arab, meskipun usaha diplomatik untuk menamatkan konflik masih diteruskan.

Sementara itu, Encik Trump, ketika bercakap dengan anggota tentera Amerika sempena sambutan Hari ‘Thanksgiving’ pada 26 November, berkata kesudahan perang itu bergantung pada keputusan yang akan diambilnya.

Beliau bagaimanapun menyuarakan keraguan sama ada Teheran akan memanfaatkan peluang yang diberikan Washington untuk mencapai persetujuan.

“Kemenangan sudah hampir dalam genggaman kami. Bila dan bagaimana ia berlaku bergantung pada keputusan saya.

“Kami memberi mereka setiap peluang untuk mencapai perjanjian dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, saya tidak pasti sama ada mereka akan memanfaatkan peluang itu,” katanya.

Encik Trump turut memuji peranan anggota tentera Amerika dalam perang menentang Iran, sambil mengulangi pendirian Washington bahawa Teheran tidak akan dibenarkan memiliki senjata nuklear.

Beliau berkata usaha menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear penting bukan sahaja bagi melindungi Amerika hari ini, malah generasi akan datang.

“Mereka tidak akan memiliki senjata nuklear. Itu yang boleh saya pastikan,” katanya.

Encik Trump turut berkata tentera Amerika telah melancarkan peluru berpandu bagi memintas ancaman terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz.

Namun, beliau menegaskan bahawa pembabitan Amerika dalam konflik di Timur Tengah bukan didorong oleh keperluan mendapatkan bekalan minyak dari rantau tersebut.

Menurutnya, Amerika mempunyai sumber tenaga yang mencukupi untuk memenuhi keperluannya sendiri.

Beliau turut mendakwa gabungan rizab minyak Amerika dan Venezuela merangkumi lebih separuh daripada keseluruhan rizab minyak dunia.

Dakwaan mengenai jumlah rizab minyak itu tidak disertakan dengan bukti dalam kenyataannya.

Encik Trump berkata Amerika telah sekian lama memainkan peranan dalam melindungi Israel dan menjaga keselamatan Timur Tengah.

Meskipun menegaskan negaranya tidak bergantung pada bekalan minyak dari rantau itu, beliau mengakui bahawa keamanan dan kestabilan Timur Tengah tetap penting kepada kepentingan Amerika.

Kenyataan terbaru kedua-dua pihak itu memperlihatkan jurang yang masih luas antara tuntutan Teheran dengan pendirian Washington, walaupun saluran diplomatik menerusi Qatar dan Pakistan kekal terbuka.

Encik Trump turut memberi amaran bahawa Iran yang memiliki senjata nuklear boleh menimbulkan ancaman terhadap Israel dan negara-negara lain di rantau tersebut.

“Kita tidak menggunakan minyak itu. Kita tidak memerlukannya. Kita sudah lama berada di sana untuk melindungi Israel dan Timur Tengah.