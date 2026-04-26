Topic followed successfullyGo to BHku
Trump dibawa keluar dari majlis makan malam Rumah Putih, penembak ditahan
Apr 26, 2026 | 10:06 AM
Tetamu di majlis makan malam Persatuan Koresponden Rumah Putih meninggalkan lokasi majlis tersebut selepas kedengaran bunyi letupan yang kuat pada 25 April. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump dan isterinya dikejarkan keluar dari majlis makan malam Persatuan Koresponden Rumah Putih oleh ejen risikan pada 25 April malam selepas bunyi letupan kuat kedengaran.
Kira-kira sejam selepas beliau dibawa keluar dari majlis tersebut, Encik Trump memuat naik hantaran di laman Truth Social yang mengesahkan bahawa seorang “penembak telah ditahan”.
