Trump: Israel tidak akan bertahan tanpa AS

Papan iklan memaparkan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, di sebuah bangunan di Teheran, Iran, pada 21 Julai sedang kededua pemimpin itu dijadual mengadakan pertemuan di Rumah Putih. - Foto REUTERS

Papan iklan memaparkan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, di sebuah bangunan di Teheran, Iran, pada 21 Julai sedang kededua pemimpin itu dijadual mengadakan pertemuan di Rumah Putih. - Foto REUTERS

Trump: Israel tidak akan bertahan tanpa AS

Trump: Israel tidak akan bertahan tanpa AS

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata Israel tidak akan mampu bertahan tanpa sokongan Washington, beberapa jam sebelum beliau dijadual mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, di Rumah Putih yang dijangka tertumpu kepada konflik Iran, keselamatan serantau dan masa depan hubungan kedua-dua negara.

Kenyataan Encik Trump itu mencerminkan pendirian bahawa Amerika kekal menjadi tonggak utama keselamatan Israel, walaupun hubungan beliau dengan Encik Netanyahu dilihat semakin tegang berikutan perbezaan pandangan mengenai hala tuju perang terhadap Iran.

“Terus terang, kami terlalu baik kepada banyak negara yang tidak akan dapat bertahan tanpa kami. Dan tahukah anda siapa yang tidak akan bertahan tanpa kami? Israel. Bibi akan datang dan beliau sendiri akan beritahu,” kata Encik Trump kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, merujuk kepada Encik Netanyahu dengan nama gelarannya.

Pertemuan itu merupakan kali kelapan kedua-dua pemimpin bertemu sejak Encik Trump kembali memegang jawatan Presiden pada 2026.

Encik Trump mengakui beliau dan Encik Netanyahu mempunyai sedikit perbezaan mengenai objektif ketenteraan di Iran, namun menegaskan kedua-duanya masih sehaluan secara keseluruhan.

“Kami ada sedikit perbezaan, tetapi secara keseluruhannya hampir sama,” katanya apabila ditanya sama ada beliau dan Encik Netanyahu berkongsi pendirian yang sama mengenai konflik Iran.

Encik Netanyahu sebelum berlepas ke Washington berkata perbincangan mereka akan memberi tumpuan kepada Iran, namun menegaskan semua isu keselamatan serantau akan dibincangkan.

Menurut sumber yang dipetik Financial Times, Encik Netanyahu ke Washington dalam “mod mendengar”, walaupun beliau masih mahu memperluaskan operasi ketenteraan terhadap Iran.

Sumber itu berkata pemimpin Israel berkenaan mahu memastikan perbincangan tidak hanya tertumpu kepada isu Selat Hormuz, sebaliknya merangkumi keseluruhan strategi terhadap Iran.

Encik Netanyahu juga dijangka membangkitkan kebimbangannya terhadap cadangan Amerika menjual pesawat pejuang F-35 kepada Turkey, yang menurutnya boleh menghakis kelebihan ketenteraan Israel di Asia Barat.

Bagaimanapun, Encik Trump memberi reaksi tegas terhadap kritikan itu.

“Tiada siapa yang akan menentukan kepada saya apa yang patut kami jual atau tidak,” katanya.

Seorang pegawai Rumah Putih berkata Encik Trump dan Encik Netanyahu akan membincangkan konflik Iran, kemajuan Rangka Kerja Tiga Hala di Lebanon serta usaha memperluaskan Perjanjian Abraham yang memulihkan hubungan diplomatik antara Israel dengan beberapa negara Arab.

Pertemuan itu berlangsung ketika rundingan tidak langsung antara Amerika dengan Iran sedang diberi peluang selepas kedua-dua negara menghentikan sementara serangan selama beberapa hari.

Walaupun begitu, Encik Trump tetap menegaskan tekanan ketenteraan menjadi faktor utama yang memaksa Tehran kembali membuka ruang kepada diplomasi.

Dalam ucapan di Michigan sehari sebelum pertemuan itu, beliau berkata Amerika sedang melaksanakan pelaburan terbesar dalam sejarah bagi memperkukuh angkatan tenteranya.

“Kami sedang menang besar terhadap Republik Islam Iran. Kami memastikan mereka tidak akan memiliki senjata nuklear,” katanya.

Beliau turut menyifatkan Iran sebagai “pembuli Asia Barat” dan menegaskan republik Islam itu hanya memahami kekuatan ketenteraan.

“Anda tidak boleh memujuk mereka. Anda perlu menewaskan mereka, dan itulah yang sedang kami lakukan,” katanya.

Namun beliau menambah rundingan yang berlangsung ketika ini berjalan dalam suasana yang positif.

“Sekarang ini rundingan yang sangat mesra sedang berlangsung,” katanya.

Hubungan Encik Trump dan Encik Netanyahu dilihat semakin dingin sejak beberapa bulan kebelakangan ini.

Pada Jun lalu, Encik Trump mengesahkan laporan bahawa beliau pernah memanggil Encik Netanyahu sebagai “gila” ketika perbualan telefon yang tegang selepas tidak berpuas hati dengan tindakan Israel terus meningkatkan operasi ketenteraan di Lebanon.

“Saya agak terganggu kerana beliau terus berperang dengan Lebanon,” kata Encik Trump dalam satu temu bual sebelum ini.

Encik Netanyahu pula mengakui kedua-dua pemimpin kadangkala mempunyai perbezaan dari segi taktikal, tetapi menegaskan ia tidak menjejaskan hubungan mereka.

“Kami sentiasa mencari jalan penyelesaian kerana kami ialah sahabat yang rapat,” katanya.

Pertemuan di Rumah Putih itu juga berlangsung ketika sokongan rakyat Israel terhadap perang dengan Iran semakin merosot, manakala sokongan rakyat Amerika terhadap tindakan pemerintah Israel turut menunjukkan penurunan.

Pada masa sama, pentadbiran Encik Trump terus berdepan tekanan daripada Kongres berhubung kos peperangan dan penggunaan stok senjata Amerika.

Laporan media sebelum ini menyebut bekalan peluru berpandu pemintas dan beberapa jenis peluru lain semakin berkurangan selepas hampir lima bulan konflik berterusan.

Malah, Pentagon dilaporkan memohon tambahan peruntukan sebanyak AS$67 bilion ($87 bilion) daripada Kongres bagi mempercepatkan pengeluaran senjata dan menambah bekalan.

Bagaimanapun, Duta Amerika ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Mike Waltz, menegaskan tentera negara itu masih mempunyai segala keupayaan yang diperlukan untuk meneruskan operasi ketenteraan jika diperlukan.

Beliau berkata Encik Trump sekadar memberi ruang kepada proses diplomasi, namun semua pilihan termasuk tindakan ketenteraan masih berada di atas meja.

Dalam temu bual dengan Fox News, Encik Netanyahu turut memberi amaran bahawa Israel akan bertindak balas dengan kekuatan penuh sekiranya Iran menyerang negara itu sama ada secara langsung atau melalui kumpulan proksinya.

“Jika Iran menyerang Israel, sama ada dengan peluru berpandu balistik, dron atau melalui proksi, mereka akan melakukan kesilapan besar. Tindak balas Israel akan sangat kuat,” katanya.

Selain bertemu Encik Trump, Encik Netanyahu dijadual menghadiri upacara memperingati mendiang Senator Amerika, Cik Lindsey Graham, yang disifatkannya sebagai antara sahabat paling setia Israel.

Encik Netanyahu juga mengesahkan akan menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di New York pada September nanti, meskipun Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) telah mengeluarkan waran tangkap terhadapnya.